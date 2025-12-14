Patadita de la suerte, Ed Sheeran y 17 invitados: así fue el concierto histórico de J Balvin en Bogotá

El Estadio Nemesio Camacho El Campín fue el epicentro de un espectáculo sin precedentes este fin de semana gracias a J Balvin quien transformó este lugar en una Ciudad Primavera con un concierto de más de cinco horas de duración.
Ante casi 40 mil personas, el Niño de Medellín ofreció un repertorio de 31 canciones haciendo un recorrido por sus álbumes, en medio de una tarima hexagonal 360 grados que le permitió a los fanáticos tener una experiencia más cercana con el artista.
El concierto, al que muchos catalogaron como un Festibalvin, tuvo un componente principal relacionado con la nostalgia, una característica que estuvo enmarcada con varios de los personajes que pisaron el escenario junto a Álvaro José Osorio Balvin.