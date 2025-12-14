x

Patadita de la suerte, Ed Sheeran y 17 invitados: así fue el concierto histórico de J Balvin en Bogotá

El cantante paisa transformó El Campín en una Ciudad Primavera donde hubo invitados de la nueva y la vieja escuela del género urbano.

  • Ed Sheeran fue la gran sorpresa internacional en el concierto de J Balvin que estuvo marcado por la nostalgia y la presencia de artistas internacionales. Fotos: Sencia Bogotá y captura de videos
    Ed Sheeran fue la gran sorpresa internacional en el concierto de J Balvin que estuvo marcado por la nostalgia y la presencia de artistas internacionales. Fotos: Sencia Bogotá y captura de videos
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

14 de diciembre de 2025
bookmark

El Estadio Nemesio Camacho El Campín fue el epicentro de un espectáculo sin precedentes este fin de semana gracias a J Balvin quien transformó este lugar en una Ciudad Primavera con un concierto de más de cinco horas de duración.

Ante casi 40 mil personas, el Niño de Medellín ofreció un repertorio de 31 canciones haciendo un recorrido por sus álbumes, en medio de una tarima hexagonal 360 grados que le permitió a los fanáticos tener una experiencia más cercana con el artista.

Lea también: En fotos | J Balvin hizo vibrar Medellín con un regreso arrollador que marca uno de los shows más grandes de su carrera

El concierto, al que muchos catalogaron como un Festibalvin, tuvo un componente principal relacionado con la nostalgia, una característica que estuvo enmarcada con varios de los personajes que pisaron el escenario junto a Álvaro José Osorio Balvin.

El primer guiño a esos momentos del pasado fue cuando hizo su aparición el reconocido presentador de televisión Jorge Barón, quien subió al escenario para darle a J Balvin, tras un conteo regresivo, la famosa “patadita de la buena suerte”.

La nostalgia siguió invadiendo a los espectadores quienes vieron como junto a Balvin cantaban artistas destacados de la década del 2000 como lo fue Blindaje 10, Dragón y Caballero, Reykon y Jiggy Drama.

A medida que avanzaba la noche, el Niño de Medellín llamaba al escenario a referentes internacionales del género urbano como Nio García, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavárez, De La Ghetto, Cosculluela y Arcángel. El artista paisa Feid también acompañó al artista en su segundo evento en Colombia en menos de un mes.

Uno de los momentos de más ovación fue cuando Nicky Jam llegó para interpretar la canción X. En ese momento, el puertorriqueño aprovechó para anunciar que se presentará en Bogotá el próximo año.

Ed Sheeran, la gran sorpresa de J Balvin en Bogotá

La colaboración internacional más inédita de la noche fue la aparición del cantante británico Ed Sheeran, quien se unió al paisa alrededor de las 10:40 p.m. para cambiar el ritmo de la Ciudad Primavera con un momento de pop.

El británico interpretó la balada Perfect y Shape of You, superando la lista filtrada de invitados y consolidando el evento como uno de los más especiales del año.

Otro de los momentos emotivos del concierto fue cuando la pareja de Balvin, la modelo argentina Valentina Ferrer, y su hijo Río, de cuatro años y disfrazado de Spider-Man, sorprendieron al artista en el escenario para acompañarlo durante la interpretación de la canción dedicada a su hijo. Balvin expresó que no esperaba la aparición de su familia, ya que Ferrer le había dicho que estaría en Nueva York.

El concierto, que según Balvin no era para su ego sino para el público, finalizó con una puesta en escena que reafirmó el carácter festivo y colectivo de la noche, con bailarines vistiendo símbolos de la cultura colombiana como el sombrero vueltiao y la Marimonda.

Siga leyendo: Un verdadero “negocio, socio”: Concierto de J Balvin le dejó a Medellín ingresos de hasta 3,2 millones de dólares

