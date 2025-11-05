Denuncian que Gobierno Petro multiplicó burocracia en Alimentos para Aprender: contratistas habrían pasado de 28 a 259

Por medio de un video difundido a tráves de su red social X, el concejal de Bogotá expuso que el gobierno nacional habría aumentado el número de contratistas en la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, conocida como Alimentos para Aprender, que se encarga de diseñar y ejecutar la política pública de alimentación escolar en Colombia.
Asegura que pasó de una inversión de 1.492 millones de pesos por la contratación de 28 funcionarios, a 14.967 millones por la cantidad actual de contratistas de 259.
Mientras la Contraloría General advierte que no hay recursos suficientes para financiar y garantizar la alimentación de los niños más vulnerables del país, una nueva denuncia apunta al incremento en la contratación dentro de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, conocida como Alimentos para Aprender, adscrita al Ministerio de Educación.
Durante una intervención pública, el Concejal, pese a las advertencias sobre el déficit del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que anunció la Contraloría la semana pasada, denunció que el Gobierno estaría “gastando la plata de la comida de los niños en literalmente burocracia”.
El funcionario explicó que esta unidad fue creada con fines técnicos y no para la ejecución directa del programa.
“Es una entidad únicamente de carácter técnico, ellos no son los responsables ni de contratar el PAE ni de contratar los alimentos, sino que únicamente lo que hacen es asistir técnicamente a los municipios y monitorear que en los municipios se contrate y se ejecute el PAE”, señaló.