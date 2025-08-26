Por graves daños ambientales, ordenaron el cierre de importante cayo turístico de San Andrés Islas

El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó el cierre temporal de Rose Cay (conocido como Cayo Acuario) y restricciones en el acceso a Haines Cay, tras comprobar un grave deterioro ambiental causado por el turismo masivo y la falta de control institucional en estas islas, uno de los destinos más visitados del Caribe colombiano.
La decisión, adoptada en respuesta a una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, se fundamenta en la necesidad de proteger derechos colectivos al medio ambiente sano y el equilibrio ecológico.