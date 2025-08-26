Por graves daños ambientales, ordenaron el cierre de importante cayo turístico de San Andrés Islas

El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó el cierre temporal de Rose Cay (conocido como Cayo Acuario) y restricciones en el acceso a Haines Cay, tras comprobar un grave deterioro ambiental causado por el turismo masivo y la falta de control institucional en estas islas, uno de los destinos más visitados del Caribe colombiano. La decisión, adoptada en respuesta a una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, se fundamenta en la necesidad de proteger derechos colectivos al medio ambiente sano y el equilibrio ecológico.

El alto tribunal ordenó el cierre de Rose Cay por seis meses y cierres trimestrales de tres días en Haines Cay para permitir la recuperación ecológica. En su fallo, el Tribunal advirtió la operación de establecimientos comerciales sin infraestructura básica, la inexistencia de servicios sanitarios, la descarga de aguas contaminadas al mar y la erosión acelerada causada por el tránsito desmedido de embarcaciones. Además, dispuso desmontar las estructuras fijas instaladas en la zona, realizar estudios técnicos de capacidad de carga y reubicar las actividades comerciales bajo parámetros sostenibles. El Ministerio Público sustentó que la medida se toma bajo el principio de precaución, al considerar que la zona enfrenta una “alta inestabilidad ambiental”.