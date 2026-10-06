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Grietas y muros desplomados obligaron a evacuar la sede histórica de la Alcaldía de Urrao, en Antioquia

El 80% de los funcionarios están dispersos en el edificio de una cooperativa local y en la Casa del Deporte.

  • La sede de la alcaldía de Urrao tiene por lo menos 80 años; ha sido además hospital, sede de Turantioquia y hospedaje. FOTO: EL COLOMBIANO
    La sede de la alcaldía de Urrao tiene por lo menos 80 años; ha sido además hospital, sede de Turantioquia y hospedaje. FOTO: EL COLOMBIANO
  • La edificación sufrió daños que obligaron al cierre de la mayor parte de sus áreas. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA
    La edificación sufrió daños que obligaron al cierre de la mayor parte de sus áreas. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA
Redacción El Colombiano
hace 6 minutos
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La alcaldía de Urrao (Suroeste antioqueño) tuvo que evacuar la sede tradicional que ocupaba desde la década de 1990 debido a las secuelas que sufrió la edificación patrimonial con el terremoto del 10 de agosto.

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Cuenta el secretario de Gobierno, Gildardo Pérez, que desde el mismo momento del sismo se notaban las averías en la edificación, día tras día se iban haciendo más visibles las grietas e incluso se empezaron a desplomar algunos muros.

Pero el veredicto final vino hace aproximadamente un mes, con la visita realizada por el Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de la gobernación), a partir de lo cual ordenó la evacuación de la mayor parte de la edificación.

Esta es una construcción que se acerca a un siglo de antigüedad, en la que han quedado el hospital local, Turantioquia, la hostería Cacique Toné y, por último, la administración municipal, desde hace más de tres décadas.

La edificación sufrió daños que obligaron al cierre de la mayor parte de sus áreas. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA
La edificación sufrió daños que obligaron al cierre de la mayor parte de sus áreas. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA

Allí tienen instalada la escultura del Cacique Toné y un mural del maestro Humberto Elías Vélez, con gran valor artístico.

Por supuesto, el edificio no cumple con las condiciones de sismorresistencia de acuerdo con la legislación actual y ello obligará a una repotenciación para ponerla a tono con esas exigencias.

Pérez indicó que ya se activaron las respectivas pólizas y recibieron la inspección de un perito de la aseguradora, de manera que esperan el informe para comenzar a plantear las obras.

Mientras tanto, aproximadamente el 80 por ciento de la Alcaldía se trasladó a dos sedes alternas, quedando solo en la edificación original del Cacique Toné la Oficina de Tránsito, Secretaría de Hacienda, Personería, el almacén y el archivo municipal.

Una de las nuevas sedes queda en el edificio de la Cooperativa de Urrao (CoopdeUrrao), entidad con la cual la alcaldía hizo un contrato para ubicar las secretarías de Gobierno, Obras Públicas y Agricultura, lo mismo que la dirección de Planeación. En la Casa del Deporte, temporalmente están las oficinas de Catastro, la Inspección de Policía y la Comisaría de Familia. En total, eso significa que más o menos el 80 por ciento del personal, entre funcionarios de planta y contratados (aproximadamente 80 personas) están rodando.

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“La idea es terminar de concentrar la mayor parte de la administración en CoodeUrrao; estamos en adecuaciones para eso y posiblemente las oficinas que hoy están en la Casa del Deporte pasen también allí”, adelantó el secretario de Gobierno.

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Preguntas y respuestas:

¿Por qué evacuaron la Alcaldía de Urrao después del terremoto del 10 de agosto?
La Alcaldía de Urrao fue evacuada porque la edificación sufrió daños estructurales después del terremoto del 10 de agosto, entre ellos grietas cada vez más visibles y el desplome de algunos muros. El Dagran inspeccionó el inmueble y ordenó evacuar la mayor parte de la construcción.
¿Qué entidad ordenó evacuar la antigua sede de la Alcaldía de Urrao?
El Dagran, Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, ordenó la evacuación de la mayor parte del edificio luego de realizar una inspección aproximadamente un mes antes de la publicación de la noticia.
¿La antigua Alcaldía de Urrao tendrá que ser demolida por los daños del terremoto?
La noticia no señala que el edificio vaya a ser demolido. La administración municipal espera el informe del perito de la aseguradora para definir las obras que deberán ejecutarse y plantea una repotenciación de la estructura para adecuarla a las actuales exigencias de sismorresistencia.
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