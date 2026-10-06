Grietas y muros desplomados obligaron a evacuar la sede histórica de la Alcaldía de Urrao, en Antioquia

La alcaldía de Urrao (Suroeste antioqueño) tuvo que evacuar la sede tradicional que ocupaba desde la década de 1990 debido a las secuelas que sufrió la edificación patrimonial con el terremoto del 10 de agosto.

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Cuenta el secretario de Gobierno, Gildardo Pérez, que desde el mismo momento del sismo se notaban las averías en la edificación, día tras día se iban haciendo más visibles las grietas e incluso se empezaron a desplomar algunos muros.

Pero el veredicto final vino hace aproximadamente un mes, con la visita realizada por el Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de la gobernación), a partir de lo cual ordenó la evacuación de la mayor parte de la edificación.

Esta es una construcción que se acerca a un siglo de antigüedad, en la que han quedado el hospital local, Turantioquia, la hostería Cacique Toné y, por último, la administración municipal, desde hace más de tres décadas.