Transformadores made in Colombia alimentan el crecimiento mundial de los data centers y la IA

La acelerada expansión de los data centers (centros de datos) y el auge de la inteligencia artificial (IA) están transformando las necesidades energéticas a nivel global. Empresas como Hitachi Energy, Tesla están realizando millonarias inversiones en innovación y producción en Colombia para atender el aumento de la demanda de energía eléctrica de estos centros de datos.
Para aterrizar esa premisa, datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) proyecta que los data centers a nivel mundial consumirán alrededor de 945 teravatios hora (TWh) en 2030, siendo la IA su principal fuente de impulso. Solo para tener una idea, esa cifra es 11 veces superior al consumo anual de energía eléctrica en Colombia y similar a la demanda de Japón (1.200 Twh).
Los centros de datos no son otra cosa que enormes edificios llenos de computadoras y servidores donde se guarda y procesa la información del mundo para las empresas, instituciones y demás: desde fotos y correos hasta servicios de banca, redes sociales o inteligencia artificial. Los expertos lo explican como un “cerebro digital” del mundo moderno.
La IEA proyecta que la IA represente el 10% del crecimiento total de la demanda eléctrica mundial hacia 2030. Eso obedece precisamente a la necesidad de la inteligencia artificial de tener data centers para procesar grandes volúmenes de datos, entrenar modelos generativos y soportar infraestructuras de cómputo cada vez más complejas.
Uno de los mayores desafíos en esa expansión es la disponibilidad y escalabilidad de las redes eléctricas para dicha infraestructura tecnológica. Esta nueva realidad exige redes más robustas, flexibles y sostenibles, capaces de soportar las variaciones de carga propias de las operaciones de inteligencia artificial.
“Un sistema eléctrico diseñado para la previsibilidad y la planificación de la carga base ya no es adecuado para su propósito. En su lugar, debemos planificar en torno a cargas de rápido movimiento, alta densidad y picos intermitentes”, indicó Aleksandar Grbić, Global Data Center Solution Manager de Hitachi Energy.