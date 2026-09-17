La confesión de David Alonso sobre su lesión antes del GP de Austria

La gran carpa del motociclismo mundial llega este fin de semana a Austria para una nueva válida y David Alonso afronta el reto con un objetivo claro: continuar sumando mientras trabaja contrarreloj para recuperarse de una lesión en el bíceps.
El piloto colombiano-español, campeón del mundo de Moto3 en 2024, llega al circuito Red Bull Ring de Spielberg con la intención de tener un fin de semana productivo, aunque su preparación ha estado marcada por el proceso de recuperación física.
Alonso reconoció que después de la última competencia apenas ha tenido tiempo para descansar y que ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en recuperarse de la lesión. “He intentado tratar de recuperar todo lo posible la lesión del bíceps”, explicó el piloto.