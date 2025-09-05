x

24 años de cárcel para hombre que apuñaló a su sobrina de 5 años en Medellín

El ataque fue perpetrado como un acto de venganza contra la madre de la niña, a quien el victimario culpaba de un accidente que le había hecho perder su mano derecha.

  • Fotografía para ilustrar una condena en prisión. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
hace 19 minutos
bookmark

Luego de avalar el allanamiento a cargos del procesado, un juez de conocimiento condenó a 24 años y 4 meses de prisión a un hombre de 23 años, por el delito de tentativa de homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, la noche del 31 de julio del año 2024, el hoy sentenciado agredió con arma blanca a su sobrina de 5 años y le causó 4 heridas que por poco acaban con su vida.

Puede leer: Mujer en Medellín habría intentado estrangular con un cable a su hija

La menor fue atacada en el barrio Santo Domingo de la capital antioqueña, mientras visitaba la casa de una de sus tías, en donde también residía el agresor.

La Fiscalía demostró que el ataque fue perpetrado como un acto de venganza contra la madre de la niña, a quien el victimario culpaba de un accidente que le había hecho perder su mano derecha.

El hombre fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional y antes de iniciarse el juicio oral, decidió aceptar los cargos que le imputó la Fiscalía, por lo que la sentencia quedó en firme.

La Procuraduría General de la Nación alertó en 2024 que Medellín, después de Bogotá, es la ciudad con mayores reportes de violencias contra la niñez, y exigió a las autoridades y a la sociedad en general ser más rigurosos en los análisis de riesgos en los procesos penales de violencia intrafamiliar. Para el ministerio público es crucial evaluar los comportamientos y las manifestaciones de las víctimas con un enfoque diferencial y de género.

Según el programa Tejiendo Hogares, de la Alcaldía de Medellín, casi el 80 % de los casos de violencias contra infancias ocurren al interior de los hogares. Parte de su trabajo se ha enfocado en ir a las comunas para crear espacios de formación de una mejor crianza a través de la orientación de diversos profesionales, se presentan herramientas, consejos prácticos y estrategias diseñadas para promover una convivencia saludable y respetuosa en los hogares.

Otros casos de violencia contra los niños

Hace un mes, Manuel Ranoque —padre y padrastro de los hermanos Mucutuy, los niños que sobrevivieron 40 días en la selva después de un accidente aéreo en las selvas del Guaviare— fue condenado a 32 años de cárcel por cometer acto sexual abusivo contra su hijastra de 10 años.

A través de un comunicado emitido por parte de la Fiscalía, las autoridades informaron que Ranoque habría cometido estos delitos en un resguardo indígena ubicado en Puerto Sábalo, Los Monos de Solano, Caquetá.

Este hombre fue declarado responsable de los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

