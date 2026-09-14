De la Espriella sacó a Ricardo Valencia, director del Dane, tras polémica por cifras de empleo: duró solo tres semanas

El presidente, Abelardo de la Espriella, declaró insubsistente al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Ricardo Valencia, luego de que este asegurara que no encontró anomalías en los indicadores de julio, los últimos producidos durante el gobierno de Gustavo Petro.

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Fuentes de la entidad le confirmaron a EL COLOMBIANO bajo reserva que lo declararon insubsitente este lunes. Minutos después, la Presidencia informó del hecho en un comunicado.

Según el Ejecutivo, la conclusión de que las cifras estaban bien se dio sin que antes se hubieran adelantado auditorías profundas, lo que llevó al Gobierno a exigir una revisión rigurosa de la información recibida.

Otro de los argumentos señala que “el saliente director hizo caso omiso de la Directiva Presidencial 001, desconociendo instrucciones presidenciales de obligatorio cumplimiento”. Esto se refiere a la orden que dio De la Espriella de que los ministros o demás líderes de entidades del Estado no pueden entregar declaraciones a medios ni responder preguntas sin previa autorización de la Casa de Nariño y son en ocasiones específicas.

En reemplazo de Valencia, el presidente nombró a Juan Manuel Alvarado Nivia, economista costeño a quien, según la Presidencia, conoció de cerca durante la organización de ayudas para víctimas de un terremoto.

Aunque en el comunicado el Gobierno señala que el Dane sequirá contando con independencia, el texto indica: “independencia técnica (...) no constituye una autorización para que quien dirige un organismo técnico asuma posiciones políticas ni actúe como una rueda suelta dentro de la administración. Independencia técnica, sí. Posición política de un organismo técnico, no”.