¿Complicaciones respiratorias? Una de las hipótesis del fallecimiento de Willie Colón

El mundo de la salsa se viste de luto hoy, 21 de febrero, día en el que a sus 75 años de edad murió William Anthony Colón, más conocido como Willie Colón, el salsero que marcó época con cientos de éxitos escuchados por jóvenes y longevos, quien además ya se había convertido en una leyenda viva de la música.

Lea más: Falleció a los 75 años Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

Si bien hasta ahora las causas exactas de su muerte no han sido definidas, según información preliminar, el “Varón de la Salsa” habría padecido, además de otros problemas de salud, algunas complicaciones respiratorias agudas en sus últimos días mientras estuvo hospitalizado en el Lawrence Hospital de Bronxville, Nueva York, donde fue ingresado el pasado miércoles 18 de febrero.

Esto, al parecer, fue el motivo principal de su deceso, y más teniendo en cuenta la actual ola invernal en la zona donde se encontraba bajo observación, la cual pudo agravar su estado. Cabe aclarar que aún no es oficial la causa de su muerte.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, dice uno de los apartados del comunicado sobre su partida.

Además de las últimas complicaciones médicas que tuvo esta leyenda de la salsa que derivaron en su anticipado fallecimiento, hubo otros hechos años atrás en los que el autor de éxitos como “Gitana”, “Asía” y “Casanova” sufrió afectaciones a su salud.