El arroz y las harinas deberán ser fortificados con micronutrientes para mejorar la nutrición, según decreto

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 380 del 7 de abril de 2026, mediante el cual establece la fortificación obligatoria del arroz blanco o pilado, así como de la harina de maíz y la harina de trigo que se producen, importan y comercializan en el territorio nacional. El objetivo de esta norma es garantizar una adecuada nutrición, “con el fin de proteger la vida y la salud de las personas”. Además, responde al cumplimiento de acuerdos internacionales y a la necesidad de atender deficiencias nutricionales en los colombianos, especialmente de hierro, zinc y vitaminas A, B12 y D. Lea también: Fedearroz pide garantías al Gobierno y propone retirar 250.000 toneladas de arroz para salvar cosecha nacional de 2026 La medida también se sustenta en que la harina de trigo es uno de los insumos más importantes para la elaboración de productos de panadería, como galletas y pastas, así como la harina de maíz para la producción de arepas. Del mismo modo, el arroz es el alimento de mayor consumo en Colombia.

Decreto 380 de 2026

Por tal motivo, el Gobierno Nacional estableció la obligatoriedad de agregar micronutrientes al arroz blanco o pilado, tanto de producción nacional como importado.

Nutrientes a fortificar en el arroz

Esto también aplica para la harina de maíz y la de trigo, tanto de producción nacional como importadas, que se comercialicen en el territorio nacional y estén destinadas al consumo directo o a la elaboración de productos derivados.

Nutrientes a fortificar en la harina de maíz

Nutrientes a fortificar en la harina de maíz

Nutrientes a fortificar en la harina de trigo

Nutrientes a fortificar en la harina de trigo

Excepciones: ¿Qué tipos de arroz no serán fortificados?

Sin embargo, existen ingredientes que entran en la categoría de excepción, entre los cuales se encuentran el arroz orgánico y el arroz o la harina de arroz que se utilicen como ingredientes en la formulación de alimentos para consumo humano envasados o empacados, ya sean de producción nacional o importados.

También se exceptúan el arroz integral, el parbolizado, las variedades japónicas y las de grano corto, utilizadas específicamente para la preparación de sushi. La norma excluye de igual forma los arroces especiales, tales como salvaje, arbóreo, basmati, jazmín, negro, rojo, dulce y sazonado. Le puede interesar: Recursos del impuesto vehicular en Antioquia impulsarán la lucha contra el hambre: así se invertirán

Control de calidad y etiquetado

El decreto también establece controles de calidad sobre los fortificantes y la forma química utilizada en la premezcla, los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas del Código de Sustancias Químicas para Alimentos (FCC, por sus siglas en inglés), así como con farmacopeas reconocidas y la normativa vigente. Cabe recordar que el etiquetado del arroz blanco o pilado fortificado, la harina de maíz fortificada y la harina de trigo fortificada deberá incluir, de manera destacada, la leyenda “Fortificación obligatoria con”, seguida del listado de los micronutrientes adicionados, expresados en miligramos por kilogramo (mg/kg) del producto. Para conocer más sobre este decreto, puede consultar el sitio web oficial www.suin-juriscol.gov.co. Siga leyendo: ¿Quién era José Gustavo Aponte? El empresario arrocero asesinado en Bogotá Bloque de preguntas y respuestas