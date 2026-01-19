Fedearroz pide garantías al Gobierno y propone retirar 250.000 toneladas de arroz para salvar cosecha nacional de 2026

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) pidió al Gobierno Nacional la adopción de medidas urgentes para proteger la producción de arroz en el país y asegurar la adecuada comercialización de la cosecha que comenzó en enero de 2026, correspondiente a las siembras del segundo semestre de 2025. La solicitud fue presentada por el gerente general del gremio, Rafael Hernández Lozano, durante una reunión sostenida este viernes 16 de enero con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Le puede interesar: Fuerte caída del precio del dólar en Colombia reduce en $550.000 la carga de café y afecta a miles de familias cafeteras

Retiro de inventarios y apoyo financiero

En el encuentro, Fedearroz planteó como prioridad el apoyo estatal para retirar cerca de 250.000 toneladas de arroz de los inventarios actuales del mercado, así como la implementación de mecanismos de financiamiento que faciliten la compra de la cosecha nacional. El gremio también insistió en la necesidad de reforzar los controles a las importaciones y al contrabando, factores que —según advirtió— están afectando de manera significativa la comercialización del arroz producido por los agricultores colombianos.

Precios internacionales y contrabando, en la mira