Fedearroz pide garantías al Gobierno y propone retirar 250.000 toneladas de arroz para salvar cosecha nacional de 2026

La Federación Nacional de Arroceros solicitó al Gobierno apoyo inmediato para retirar inventarios, frenar el contrabando y proteger los ingresos de los productores, ante la difícil coyuntura del mercado.

  El gremio arrocero alertó que los bajos precios internacionales y el contrabando ponen en riesgo la sostenibilidad del sector. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
hace 1 hora
La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) pidió al Gobierno Nacional la adopción de medidas urgentes para proteger la producción de arroz en el país y asegurar la adecuada comercialización de la cosecha que comenzó en enero de 2026, correspondiente a las siembras del segundo semestre de 2025.

La solicitud fue presentada por el gerente general del gremio, Rafael Hernández Lozano, durante una reunión sostenida este viernes 16 de enero con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino.

Retiro de inventarios y apoyo financiero

En el encuentro, Fedearroz planteó como prioridad el apoyo estatal para retirar cerca de 250.000 toneladas de arroz de los inventarios actuales del mercado, así como la implementación de mecanismos de financiamiento que faciliten la compra de la cosecha nacional.

El gremio también insistió en la necesidad de reforzar los controles a las importaciones y al contrabando, factores que —según advirtió— están afectando de manera significativa la comercialización del arroz producido por los agricultores colombianos.

Precios internacionales y contrabando, en la mira

Fedearroz alertó que el bajo precio internacional del arroz, sumado a la depreciación del peso colombiano y al ingreso ilegal del grano al país, está generando serias dificultades para el sector, poniendo en riesgo su sostenibilidad y golpeando directamente los ingresos de los productores.

Ante este panorama, la Federación señaló la importancia de evaluar e implementar mecanismos financieros de apoyo tanto para los productores como para la industria, que les permitan enfrentar la actual coyuntura del mercado. De igual manera, reiteró la necesidad de avanzar en medidas para reducir los costos de los insumos, a través de instrumentos como el fortalecimiento del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA).

Adicionalmente, Hernández Lozano sostuvo una reunión con el viceministro de Comercio, Tito Yepes, a quien solicitó la adopción de instrumentos de defensa comercial, entre ellos la aplicación de salvaguardias —como la cambiaria— en el marco del Acuerdo de la Comunidad Andina (CAN), ante las afectaciones que enfrenta el sector por la depreciación del dólar frente al peso colombiano.

Fedearroz también hizo énfasis en la necesidad de garantizar un control efectivo al contrabando por razones de seguridad nacional, al advertir que este delito ha sido utilizado para el lavado de activos y genera una competencia desleal que

afecta al arroz nacional, un cultivo clave para la sustitución de economías ilícitas.

Finalmente, el gremio reiteró su disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional en la construcción de soluciones que permitan garantizar la estabilidad del sector arrocero, proteger el ingreso de los productores y salvaguardar la seguridad alimentaria del país.

