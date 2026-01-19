Fedearroz pide garantías al Gobierno y propone retirar 250.000 toneladas de arroz para salvar cosecha nacional de 2026

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) pidió al Gobierno Nacional la adopción de medidas urgentes para proteger la producción de arroz en el país y asegurar la adecuada comercialización de la cosecha que comenzó en enero de 2026, correspondiente a las siembras del segundo semestre de 2025.
La solicitud fue presentada por el gerente general del gremio, Rafael Hernández Lozano, durante una reunión sostenida este viernes 16 de enero con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino.
