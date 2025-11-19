Defensoría del Pueblo señala que hay un fracaso en la política de prevención de reclutamiento: “Tenemos que hacer algo”

Durante el debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, este medio día, la Defensora del Pueblo Iris Marín, aseguró que la política de prevención de reclutamiento de menores en el país “fracasó”.

Justamente, esta discusión se llevó a cabo luego del conocimiento de la muerte de 15 menores de edad que reveló Medicina Legal, tras los bombardeos por parte del Ejército Nacional en los departamentos del Guaviare, Arauca y en el Amazonas.

La Defensora, aseguró que “Aquí estamos en un fracaso final de nuestra política de prevención del reclutamiento. Lo siento, directora Astrid Cáceres, la consejera presidencial de Derechos Humanos, tenemos que hacer algo, ministro del Interior, tenemos que hacer algo.”.

Además, comenzaron que los bombardeos pueden ser una posibilidad y que son una herramienta del Derecho Internacional Humanitario, pero ante el incremento de las cifras de menores de edad fallecidos en estos bombardeos, se pregunta si“no debe un Estado suspender y evaluar qué es lo que está pasando”.

“El reclutamiento forzado según información de la Defensoría del Pueblo ha ido creciendo”, agregó. Dijo también que si es cierto que el número de desvinculaciones es alentador. “No todos son recuperados en acciones de la Fuerza Pública, sino que también se desvinculan por diferentes factores y motivos”. Y que se ha visto un incremento del reclutamiento de niñas y adolescentes mujeres,“38% el año pasado, y durante este año está subiendo por encima del 40%”.