Caso por deforestación ilegal en el Meta: exalcalde de Mapiripán fue liberado y Fiscalía va por directivo de Poligrow

Semanas después del operativo contra una presunta estructura dedicada al acaparamiento de tierras y la deforestación en el Meta, la investigación judicial continúa avanzando con decisiones distintas para los procesados. Mientras la Fiscalía insiste en que uno de los principales señalados debe permanecer privado de la libertad, varios de los demás capturados recuperaron su libertad por determinaciones de jueces de control de garantías. La operación, anunciada por el Ministerio de Ambiente a mediados de junio, dejó 17 personas capturadas. De acuerdo con el Gobierno, la organización habría ocasionado la pérdida de más de 52.000 hectáreas de bosque, promovido la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales y participado en la apropiación irregular de 165.678 hectáreas de terrenos baldíos de la Nación. Las afectaciones se habrían concentrado en zonas de influencia de los parques nacionales Cordillera de los Picachos, Tinigua, Sierra de La Macarena, la Reserva Nacional Natural Nukak y la Serranía de Chiribiquete.

¿Quiénes son los presuntos responsables?

Entre los investigados figura el empresario italiano Carlo Vigna Taglianti, directivo de la multinacional italoespañola Poligrow, empresa con operaciones en Mapiripán (Meta) desde 2008. También fue capturado el exalcalde de ese municipio, Jorge Iván Duque Lenis. Durante una reciente audiencia, la Fiscalía solicitó que a Vigna Taglianti se le imponga una medida de aseguramiento. El ente acusador sostiene que el empresario habría encabezado una organización dedicada a apropiarse de predios baldíos de la Nación para destinarlos, entre otras actividades, a la ganadería extensiva y al aprovechamiento ilegal de recursos naturales. Entérese: Tráfico ilegal de fauna silvestre: el negocio que mueve US$10.000 millones al año y así afecta a Colombia “La presente indagación en contra de Poligrow y su director se centra en la presunta acumulación de tierras baldías de la Nación, superando precisamente ese límite de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) mediante complejas maniobras de compraventa y fraccionamiento de predios”, estableció el ente acusador, según información revelada por El Espectador. La decisión sobre esa solicitud quedó programada para el próximo 22 de julio. En contraste, otros procesados obtuvieron decisiones favorables. Según informó Blu Radio, el Juzgado 101 Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Villavicencio concluyó que no existían elementos suficientes para imponer medidas de aseguramiento contra Vadid Aljure Peña, Tufik Aljure Peña, Loris Aljure Peña, Dumar Gontran Aljure Martínez, Leonardo Alexis Rondón Sáenz y Liliana Edith Bustos Méndez. Le puede interesar: “No habrá control letal con los hipopótamos del Magdalena Medio”: nuevo Minambiente Por su parte, Eiby Lucía Rodríguez Lara, John Humberto Rodríguez Gómez, Jorge Avendaño Rodríguez, Andrés Enrique Fonseca Romero, Jaime Romero Romero, Sandra Milena Ladino Ramírez, Eduardo Santos Leguizamo Barreto y el exalcalde Jorge Iván Duque también recuperaron la libertad luego de que un juez decidiera no legalizar sus capturas.

Amenazas en contra del Ministerio de Ambiente

El desarrollo de este caso también ha tenido repercusiones fuera de los estrados. El Ministerio de Ambiente denunció que funcionarios que participaron en la investigación han recibido amenazas e intimidaciones desde que se ejecutó el operativo.

Denuncia del Ministerio de Ambiente.

La cartera informó que el 12 de junio el Conaldef recibió en su correo institucional un mensaje con amenazas dirigidas a servidores públicos vinculados a la investigación, en el que se advertía sobre posibles represalias y se exigía detener las actuaciones oficiales. Ese mismo día, agregó el Ministerio, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, recibió una llamada relacionada con el caso cuyo contenido fue considerado intimidatorio. La investigación continúa en medio de aquel clima. Lea más: Lo tenían como mascota y estaba en desnutrición crónica: en Guarne, Antioquia, rescataron a un mono aullador

Bloque de preguntas y respuestas.