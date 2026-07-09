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Caso por deforestación ilegal en el Meta: exalcalde de Mapiripán fue liberado y Fiscalía va por directivo de Poligrow

Mientras Carlo Vigna Taglianti, directivo de Poligrow, espera la decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento, el exalcalde Jorge Iván Duque Lenis recuperó su libertad por decisión judicial.

  • El directivo de Poligrow es investigado por presunto acaparamiento de tierras, mientras varios de los otros procesados recuperaron la libertad. Arriba el empresario italiano, abajo el exalcalde de Maripán, quien quedó en libertad. FOTO: REDES Y CORTESÍA
    El directivo de Poligrow es investigado por presunto acaparamiento de tierras, mientras varios de los otros procesados recuperaron la libertad. Arriba el empresario italiano, abajo el exalcalde de Maripán, quien quedó en libertad. FOTO: REDES Y CORTESÍA
  • Denuncia del Ministerio de Ambiente.
    Denuncia del Ministerio de Ambiente.
El Colombiano
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hace 6 minutos
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Semanas después del operativo contra una presunta estructura dedicada al acaparamiento de tierras y la deforestación en el Meta, la investigación judicial continúa avanzando con decisiones distintas para los procesados. Mientras la Fiscalía insiste en que uno de los principales señalados debe permanecer privado de la libertad, varios de los demás capturados recuperaron su libertad por determinaciones de jueces de control de garantías.

La operación, anunciada por el Ministerio de Ambiente a mediados de junio, dejó 17 personas capturadas.

De acuerdo con el Gobierno, la organización habría ocasionado la pérdida de más de 52.000 hectáreas de bosque, promovido la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales y participado en la apropiación irregular de 165.678 hectáreas de terrenos baldíos de la Nación.

Las afectaciones se habrían concentrado en zonas de influencia de los parques nacionales Cordillera de los Picachos, Tinigua, Sierra de La Macarena, la Reserva Nacional Natural Nukak y la Serranía de Chiribiquete.

¿Quiénes son los presuntos responsables?

Entre los investigados figura el empresario italiano Carlo Vigna Taglianti, directivo de la multinacional italoespañola Poligrow, empresa con operaciones en Mapiripán (Meta) desde 2008. También fue capturado el exalcalde de ese municipio, Jorge Iván Duque Lenis.

Durante una reciente audiencia, la Fiscalía solicitó que a Vigna Taglianti se le imponga una medida de aseguramiento.

El ente acusador sostiene que el empresario habría encabezado una organización dedicada a apropiarse de predios baldíos de la Nación para destinarlos, entre otras actividades, a la ganadería extensiva y al aprovechamiento ilegal de recursos naturales.

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“La presente indagación en contra de Poligrow y su director se centra en la presunta acumulación de tierras baldías de la Nación, superando precisamente ese límite de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) mediante complejas maniobras de compraventa y fraccionamiento de predios”, estableció el ente acusador, según información revelada por El Espectador.

La decisión sobre esa solicitud quedó programada para el próximo 22 de julio. En contraste, otros procesados obtuvieron decisiones favorables.

Según informó Blu Radio, el Juzgado 101 Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Villavicencio concluyó que no existían elementos suficientes para imponer medidas de aseguramiento contra Vadid Aljure Peña, Tufik Aljure Peña, Loris Aljure Peña, Dumar Gontran Aljure Martínez, Leonardo Alexis Rondón Sáenz y Liliana Edith Bustos Méndez.

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Por su parte, Eiby Lucía Rodríguez Lara, John Humberto Rodríguez Gómez, Jorge Avendaño Rodríguez, Andrés Enrique Fonseca Romero, Jaime Romero Romero, Sandra Milena Ladino Ramírez, Eduardo Santos Leguizamo Barreto y el exalcalde Jorge Iván Duque también recuperaron la libertad luego de que un juez decidiera no legalizar sus capturas.

Amenazas en contra del Ministerio de Ambiente

El desarrollo de este caso también ha tenido repercusiones fuera de los estrados. El Ministerio de Ambiente denunció que funcionarios que participaron en la investigación han recibido amenazas e intimidaciones desde que se ejecutó el operativo.

Denuncia del Ministerio de Ambiente.
Denuncia del Ministerio de Ambiente.

La cartera informó que el 12 de junio el Conaldef recibió en su correo institucional un mensaje con amenazas dirigidas a servidores públicos vinculados a la investigación, en el que se advertía sobre posibles represalias y se exigía detener las actuaciones oficiales.

Ese mismo día, agregó el Ministerio, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, recibió una llamada relacionada con el caso cuyo contenido fue considerado intimidatorio.

La investigación continúa en medio de aquel clima.

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Bloque de preguntas y respuestas.

1. ¿Cuántas hectáreas de bosque habrían sido deforestadas en el caso investigado en el Meta?
Según la investigación de la Fiscalía y el Ministerio de Ambiente, la presunta organización habría provocado la deforestación de más de 52.000 hectáreas de bosque en zonas protegidas del Meta. La cifra hace parte del proceso judicial y puede variar conforme avance la investigación.
2. ¿Cuántas hectáreas de tierras baldías habrían sido acaparadas en el caso del Meta?
Las autoridades investigan la presunta apropiación irregular de 165.678 hectáreas de terrenos baldíos de la Nación. Ese señalamiento forma parte de la imputación presentada por la Fiscalía y sigue siendo objeto de investigación.
3. ¿Qué parques nacionales fueron afectados por la presunta deforestación en el Meta?
La investigación señala posibles afectaciones en los parques nacionales Cordillera de los Picachos, Tinigua, Sierra de La Macarena y la Serranía de Chiribiquete, además de la Reserva Nacional Natural Nukak, donde se habrían concentrado las actividades investigadas.
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