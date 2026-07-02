Lo tenían como mascota y estaba en desnutrición crónica: en Guarne, Antioquia, rescataron a un mono aullador

En un operativo de control, la Policía Nacional incautó un ejemplar de mono aullador rojo (Alouatta seniculus) en el municipio de Guarne, Oriente antioqueño. El primate fue hallado sobre los hombros de un ciudadano que se encontraba en un establecimiento público.

Tras el procedimiento, el sujeto fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales, mientras que el espécimen quedó bajo la custodia de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare).

El mono aullador fue trasladado de inmediato al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare. Tras las primeras revisiones, el equipo médico veterinario confirmó que el animal sufre de desnutrición crónica, pelaje opaco, baja condición corporal, problemas en la piel y trastornos gastrointestinales.

Además, los expertos detectaron una lesión en su pata trasera izquierda que le dificulta caminar, todo esto como consecuencia de un prolongado encierro.

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Camilo Muñoz Collazos, coordinador del CAV de Cornare, advirtió sobre la complejidad del caso.

“El ejemplar habría permanecido en cautiverio por más de un año, situación que compromete seriamente sus posibilidades de rehabilitación y eventual regreso a su hábitat natural. Por ahora, continuará bajo observación y seguimiento permanente”.

Desde la autoridad ambiental recordaron que los primates cumplen una función vital en la naturaleza como dispersores de semillas y protectores de los bosques. Sacarlos de su entorno natural destruye tanto su salud como el equilibrio de los ecosistemas locales.