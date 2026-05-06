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Denuncian el asesinato de un periodista en Briceño, Antioquia

Habitantes de la zona y periodistas denuncian el asesinato de Mateo Pérez Rueda en la vereda Palmichal de Briceño, periodista y estudiante universitario, en medio de confrontaciones armadas entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército.

  • El cuerpo del periodista, Mateo Pérez, permanecería en la vereda sin que autoridades lo recuperen. FOTO: IMAGEN DE REFERENCIA. Edwin Bustamante Restrepo y cortesía.
    El cuerpo del periodista, Mateo Pérez, permanecería en la vereda sin que autoridades lo recuperen. FOTO: IMAGEN DE REFERENCIA. Edwin Bustamante Restrepo y cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Este miércoles 6 de mayo, en horas de la tarde, se conoció el asesinato de Mateo Pérez Rueda, periodista del norte de Antioquia, mientras realizaba reportería sobre los confrontamientos recientes entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional.

Mateo Pérez Rueda, periodista director del medio local El Confidente de Yarumal y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, fue reportado como desaparecido desde el martes 5 mayo en el norte de Antioquia.

Según información preliminar, el comunicador habría ingresado ese día a la vereda Palmichal, en jurisdicción de Briceño, en búsqueda de información sobre los combates entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional que ocurrieron el lunes 4 de mayo en la madrugada. Según estas versiones, habría sido retenido, torturado y posteriormente asesinado.

EL COLOMBIANO conoció el relato de una persona de la zona. Según esta fuente, Pérez Rueda apareció el martes en el casco urbano del corregimiento de Travesías, de Briceño, preguntando por la ruta para llegar a Palmichal y buscando contactos con el propósito de documentar los combates que se han registrado entre las disidencias y el Ejército Nacional por el dominio territorial.

También llamó a funcionarios de la Alcaldía preguntando si le podían facilitar esos contactos en la vereda Palmichal, donde ocurrieron. Los funcionarios con quienes se comunicó le recomendaron que no se desplazara porque ni ellos mismos podían hacerlo por las condiciones de seguridad, pero el periodista habría ignorado la advertencia.

Según personas cercanas a Pérez Rueda, estas decisiones serían propias de él. En uno de sus escritos publicados en el blog La Lotería en Babilonia, escribió “ahora pertenezco a las calles, donde los humanos pasan sin pretensiones, donde la realidad no miente”.

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De acuerdo con este relato, los hechos habrían ocurrido el martes 5 de mayo, alrededor de las 7 de la noche, en la vereda El Hoyo, cercana a Palmichal. Allí fue retenido por hombres de las disidencias del frente 36 de las Farc del Estado Mayor Central (EMC) de alias “Calarcá”. El crimen estaría siendo atribuido al sucesor de Primo Gay, alias Chalá, quien ha sido señalado como el responsable de desplazamientos de habitantes del mismo corregimiento de Travesías.

Según la misma fuente, lo torturaron y asesinaron frente a la comunidad. Posteriormente, los integrantes de las disidencias habrían pedido una motocicleta para trasladar el cuerpo y ordenar que fuera enterrado en la zona.

Ante la gravedad de las denuncias, la Defensoría del Pueblo y al Comité Internacional de la Cruz Roja están coordinando una Misión Humanitaria con la familia de Pérez Rueda para entrar al municipio de Briceño, Antioquia. Actualmente se espera que el Ejército Nacional haga presencia en la zona para confirmar los hechos y facilitar el acceso de las autoridades competentes.

Otras fuentes también señalan que su moto permanece en el corregimiento Travesías, hasta donde se habría desplazado para acceder a la vereda.

El cuerpo sigue en la vereda

Una denuncia pública señala que el cuerpo del periodista permanecería en la vereda desde el mismo martes sin que autoridades municipales hayan acompañado su recuperación, argumentando condiciones de seguridad en la zona.

”Ayer en la vereda Palmichal, en Briceño, fue asesinado el periodista Mateo Pérez Rueda, del medio El Confidente, que denunciaba la guerra en el norte del departamento. Hoy su cuerpo sigue en la vereda, mientras ninguna autoridad del municipio asume la responsabilidad de acompañar su recuperación”, señaló la senadora Isabel Zuleta en su cuenta de X.

La legisladora exigió a la Personería Municipal cumplir su deber y acompañar de manera inmediata la diligencia, insistiendo en que no puede haber excusas frente a la dignidad de las víctimas ni frente al acceso a la justicia.

Presiones previas por su labor periodística

El presunto asesinato de Pérez Rueda no llega sin antecedentes. Hace dos años, el periodista había publicado un mensaje en sus redes sociales denunciando presuntos episodios de acoso judicial en su contra por parte de actores políticos y sectores de poder en Yarumal. Según su propio testimonio, no era la primera vez que enfrentaba ese tipo de presiones.

Entérese: Ataque con drones a tropas del Ejército en Briceño, Antioquia, dejó tres militares lesionados

Afirmó haber sido objeto de tutelas, denuncias y procesos que — según describió — buscaban desgastarlo y obligarlo a retirar publicaciones. También señaló que algunos funcionarios intentaban presionarlo para revelar sus fuentes, poniendo en riesgo su trabajo y la seguridad de quienes le suministraban información. En esas ocasiones acudió a la Fundación para la Libertad de Prensa, organización que le brindó acompañamiento.

La alarmante situación de la región

El caso ha generado alarma entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa y la comunidad del norte antioqueño, una región marcada por la presencia de grupos armados ilegales y disputas territoriales activas, que en el último año se ha visto marcada por asesinatos a líderes comunitarios, ataques con explosivos y desplazamientos forzados de la comunidad.

El combate que buscaba documentar el periodista ocurrió el lunes 4 de mayo en la madrugada. Según reportes del Ejército Nacional, un soldado profesional murió y otro cayó herido. Sin embargo, también lograron dar de baja a alias El Turco, cuarto cabecilla del frente 36 y hombre cercano a Primo Gay.

Mientras las autoridades verifican los hechos, el llamado de distintos sectores es a garantizar condiciones para esclarecer lo ocurrido, recuperar el cuerpo del periodista con dignidad y proteger el ejercicio del periodismo en zonas de conflicto.

Lea más: Murió un soldado y otro quedó herido en combates contra las disidencias en Briceño

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde encontraron o asesinaron al periodista Mateo Pérez Rueda?
En la zona rural de Briceño (Antioquia), específicamente en la vereda El Hoyo, cercana a Palmichal, un territorio con presencia activa de grupos armados.
¿Qué grupo armado estaría detrás del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia?
Las primeras versiones señalan al Frente 36 de las disidencias de las Farc, aunque las autoridades aún están verificando oficialmente los hechos.
¿Qué han dicho las autoridades sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia?
La Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y autoridades locales están intentando verificar los hechos y coordinar el acceso a la zona para la recuperación del cuerpo.
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