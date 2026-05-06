Denuncian el asesinato de un periodista en Briceño, Antioquia

Mateo Pérez Rueda, periodista director del medio local El Confidente de Yarumal y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, fue reportado como desaparecido desde el martes 5 mayo en el norte de Antioquia.

Este miércoles 6 de mayo, en horas de la tarde, se conoció el asesinato de Mateo Pérez Rueda, periodista del norte de Antioquia , mientras realizaba reportería sobre los confrontamientos recientes entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional.

Según información preliminar, el comunicador habría ingresado ese día a la vereda Palmichal, en jurisdicción de Briceño, en búsqueda de información sobre los combates entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional que ocurrieron el lunes 4 de mayo en la madrugada. Según estas versiones, habría sido retenido, torturado y posteriormente asesinado.

EL COLOMBIANO conoció el relato de una persona de la zona. Según esta fuente, Pérez Rueda apareció el martes en el casco urbano del corregimiento de Travesías, de Briceño, preguntando por la ruta para llegar a Palmichal y buscando contactos con el propósito de documentar los combates que se han registrado entre las disidencias y el Ejército Nacional por el dominio territorial.

También llamó a funcionarios de la Alcaldía preguntando si le podían facilitar esos contactos en la vereda Palmichal, donde ocurrieron. Los funcionarios con quienes se comunicó le recomendaron que no se desplazara porque ni ellos mismos podían hacerlo por las condiciones de seguridad, pero el periodista habría ignorado la advertencia.

Según personas cercanas a Pérez Rueda, estas decisiones serían propias de él. En uno de sus escritos publicados en el blog La Lotería en Babilonia, escribió “ahora pertenezco a las calles, donde los humanos pasan sin pretensiones, donde la realidad no miente”.

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De acuerdo con este relato, los hechos habrían ocurrido el martes 5 de mayo, alrededor de las 7 de la noche, en la vereda El Hoyo, cercana a Palmichal. Allí fue retenido por hombres de las disidencias del frente 36 de las Farc del Estado Mayor Central (EMC) de alias “Calarcá”. El crimen estaría siendo atribuido al sucesor de Primo Gay, alias Chalá, quien ha sido señalado como el responsable de desplazamientos de habitantes del mismo corregimiento de Travesías.

Según la misma fuente, lo torturaron y asesinaron frente a la comunidad. Posteriormente, los integrantes de las disidencias habrían pedido una motocicleta para trasladar el cuerpo y ordenar que fuera enterrado en la zona.

Ante la gravedad de las denuncias, la Defensoría del Pueblo y al Comité Internacional de la Cruz Roja están coordinando una Misión Humanitaria con la familia de Pérez Rueda para entrar al municipio de Briceño, Antioquia. Actualmente se espera que el Ejército Nacional haga presencia en la zona para confirmar los hechos y facilitar el acceso de las autoridades competentes.

Otras fuentes también señalan que su moto permanece en el corregimiento Travesías, hasta donde se habría desplazado para acceder a la vereda.