Denuncian el asesinato de un periodista en Briceño, Antioquia

Este miércoles 6 de mayo, en horas de la tarde, se conoció el asesinato de Mateo Pérez Rueda, periodista del norte de Antioquia, mientras realizaba reportería sobre los confrontamientos recientes entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional.
Mateo Pérez Rueda, periodista director del medio local El Confidente de Yarumal y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, fue reportado como desaparecido desde el martes 5 mayo en el norte de Antioquia.