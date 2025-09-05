Congresista denunció que depredador sexual extranjero lleva dos años libre en Medellín sin que la justicia lo condene

Un caso que escandalizó a la ciudadanía en 2023 volvió a resurgir por la denuncia de la representante a la Cámara Alexandra Vásquez, que dejó en evidencia que, contrario a lo que tanto pregonan las autoridades en Medellín, la impunidad en torno a los delitos de abuso sexual y explotación sexual infantil sigue siendo alarmante.
El infame protagonista de este caso es Heinz Pool Buleje, un ciudadano peruano-estadounidense, depredador sexual capturado el 21 de diciembre de 2017. Ese día, tras atender el angustioso llamado de una mamá que denunció que su hija de 15 años había sido llevada a una finca para ser abusada sexualmente, la policía y la Fiscalía allanaron la finca La Victoria en el municipio de Copacabana. Al llegar a la finca, las autoridades encontraron una escena aberrante. Allí se encontraban 15 niñas menores de edad, en medio de drogas, alcohol y maletas con ropa interior femenina.
Pero eso fue apenas la punta del iceberg. Tras capturar a Pool Buleje a un colombiano llamado Juan Guillermo Orozco, las autoridades determinaron que entre 2010 y 2017 el depredador sexual habría viajado al menos siete veces a Medellín con el fin de organizar ese tipo de fiestas con menores de edad, a las que, según la Fiscalía, lograba convencer a ir a fincas pagándoles y haciéndoles invitaciones para participar en supuestas fiestas de lujo. Según las autoridades, las víctimas habrían recibido pagos para participar en actos sexuales con este hombre, entre $150.000 y $300.000.
Buleje también viajó a Cartagena en 2017 y las autoridades tienen evidencia de que allí organizó una fiesta con ocho menores de edad en una lujosa casa hotel. En 2015, según otro testimonio conocido, Buleje habría pagado $1.000.000 para abusar sexualmente de una niña de 13 años. Las entrevistas forenses de las víctimas en el proceso coincidieron en el mismo patrón: el sujeto las abordaba con ofrecimientos de dinero y regalos a cambio de acceder ir a este tipo de lugares para ser accedidas sexualmente.