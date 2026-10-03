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Camila Osorio luchó hasta el final, pero Coco Gauff la eliminó del Masters 1000 de Beijing

La próxima cita para la cucuteña será el Masters 1000 de Wuhan, también en China, desde el 12 de octubre.

  • Camila Osorio en acción en el Masters 1000 de Beijing, en el que cayó en segunda ronda ante Coco Gauff. FOTO PANTALLAZO
    Camila Osorio en acción en el Masters 1000 de Beijing, en el que cayó en segunda ronda ante Coco Gauff. FOTO PANTALLAZO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 26 minutos
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La tenista colombiana Camila Osorio dio la pelea en el Masters 1000 de Beijing ante la estadounidense Coco Gauff, pero al final perdió 2-1 con parciales de 7-6, 4-6 y 6-2, y se despidió del torneo.

La cucuteña trató de contrarrestar el juego de la norteamericana, y tras caer en el primer set 7-6 se repuso para ganar el segundo 4-6, pero la experiencia y capacidad de la número cuatro del mundo se hizo presente y ganó el tercer set 6-2 para avanzar a la tercera ronda del torneo.

A pesar de la derrota fue un gran duelo para la colombiana que puso en aprietos a la norteamericana, dando la pelea en cada punto y estuvo a punto de lograr una hazaña en el primer set, recuperando terreno tras un 5-2 para llevar el juego a una definición de tie-break, para perder 7-6.

En total la colombiana logró un 64% de efectividad en el primer servicio y ganó el 63% de los puntos con ese saque, mientras que, con el segundo servicio la efectividad en los puntos fue de 59%.

Coco logró seis aces en el juego, mientras que Camila no pudo registrar ninguno y ambas tenistas acumularon cinco dobles faltas.

Esta fue la primera confrontación de Camila ante Coco, y no pudo igualar o mejorar su principal resultado en China, donde siempre ha superado la primera ronda, y ha logrado avanzar hasta tercera ronda.

Hay que recordar que, en primera ronda, la cucuteña había vencido a la tailandesa Lanlana Tararudee por 6-3 y 6-3 en una hora y 24 minutos de juego.

Ahora Camila tendrá que reponerse de los dolores de espalda que la afectaron en el juego para lo que será su próxima parada, el Masters 1000 de Wuhan que inicia el 12 de octubre, también en China.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo quedaron los parciales del partido entre Camila Osorio y Coco Gauff?
El marcador final fue 7-6, 4-6 y 6-2 a favor de Coco Gauff. El primer set se definió en tie-break tras un parcial de 7-6, el segundo lo ganó Osorio 4-6 y el tercero fue para la estadounidense por 6-2.
¿En qué ronda quedó eliminada Camila Osorio del WTA 1000 de Beijing?
Camila Osorio quedó eliminada en la segunda ronda del torneo. La colombiana había ganado en primera ronda ante la tailandesa Lanlana Tararudee.
¿Qué efectividad tuvo Camila Osorio con su servicio frente a Coco Gauff?
Camila Osorio registró un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 63% de los puntos disputados con ese primer saque y un 59% de los puntos con el segundo servicio.
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