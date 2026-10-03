Camila Osorio luchó hasta el final, pero Coco Gauff la eliminó del Masters 1000 de Beijing

La tenista colombiana Camila Osorio dio la pelea en el Masters 1000 de Beijing ante la estadounidense Coco Gauff, pero al final perdió 2-1 con parciales de 7-6, 4-6 y 6-2, y se despidió del torneo.

La cucuteña trató de contrarrestar el juego de la norteamericana, y tras caer en el primer set 7-6 se repuso para ganar el segundo 4-6, pero la experiencia y capacidad de la número cuatro del mundo se hizo presente y ganó el tercer set 6-2 para avanzar a la tercera ronda del torneo.

A pesar de la derrota fue un gran duelo para la colombiana que puso en aprietos a la norteamericana, dando la pelea en cada punto y estuvo a punto de lograr una hazaña en el primer set, recuperando terreno tras un 5-2 para llevar el juego a una definición de tie-break, para perder 7-6.

En total la colombiana logró un 64% de efectividad en el primer servicio y ganó el 63% de los puntos con ese saque, mientras que, con el segundo servicio la efectividad en los puntos fue de 59%.