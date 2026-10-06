Fallo judicial dio vía libre a demolición de 21 viviendas que faltan en El Jardín, comuna nororiental de Medellín

“El Despacho no encuentra acreditada una conducta omisiva de las entidades accionadas que haga necesaria la expedición de las órdenes reclamadas en la tutela”, dijo el juez.

Un juez avaló los procedimientos que ha realizado la Alcaldía de Medellín para demoler 39 inmuebles en la zona nororiental de la ciudad, más exactamente en la comuna de Manrique, en prevención de posibles afectaciones por estar en zona de alto riesgo.

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Hasta ahora, funcionarios de la administración han avanzado en la identificación de 73 viviendas por el peligro que correrían en caso de presentarse avenidas torrenciales en el sector de El Jardín; de ellas, clasificó 39 que era necesario intervenir de inmediato, iniciando con la evacuación de las familias ocupantes.

Posteriormente, efectuó el derribamiento de 18, pero una tutela frenó la diligencia mientras se producía un fallo de fondo.

La sentencia en primera instancia acaba de determinar que la administración y las demás entidades que participaron en los operativos sí cumplieron con las condiciones exigidas por las leyes y la Constitución nacional, de suerte que esto permitió continuar con la demolición de las otras 21 edificaciones que estaban pendientes.

“El Despacho no encuentra acreditada una conducta omisiva de las entidades accionadas que haga necesaria la expedición de las órdenes reclamadas en la tutela”, dijo el juzgado.

“Por el contrario, los elementos de convicción evidencian que, frente a los núcleos familiares examinados, la administración adelantó labores de caracterización sociofamiliar, identificó condiciones de vulnerabilidad, suministró ayudas humanitarias, activó rutas institucionales, ofreció alternativas de alojamiento temporal, transporte y protección de enseres, y promovió el acceso a mecanismos de apoyo para arrendamiento, medidas que incluso alcanzaron materialización económica en el caso”, añadió.

De acuerdo con la Alcaldía, van 51 familias atendidas; de ellas, 14 han permanecido en hoteles como alternativa de alojamiento temporal y 35 están en autoalbergues, mientras que a una familia la trasladaron a otro municipio y una más permanece en una vivienda por gestión propia.

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También fueron entregados 56 kits de aseo, 11 kits de dormida y 39 paquetes alimentarios a esas familias. Igualmente, dos mascotas fueron trasladadas a servicios de guardería para garantizar su cuidado durante la evacuación.

“Desde abril estamos con las familias de Manrique, explicándoles las condiciones de riesgo en las que se encontraban y la importancia de evacuar una zona de alto riesgo por avenida torrencial. Articulamos a más de 20 entidades y contamos con la Policía Nacional para ofrecer una atención a las familias”, aseguró el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez.

El funcionario añadió que, después de esa atención humanitaria con los equipos profesionales dispuestos en terreno, están continuando con las 21 casas que faltaban por colapsar.