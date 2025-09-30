x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Desempleo en Colombia cayó a 8,6% en agosto de 2025: la más baja desde que hay registro, según el Dane

El Dane reportó que en agosto de 2025 la tasa de desempleo de Colombia fue 8,6%, la más baja registrada, con mejoras en zonas urbanas y sectores de la economía.

  • Medellín es la ciudad con la menor tasa de desempleo nuevamente de Colombia. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 6 minutos
El mercado laboral colombiano dio señales positivas en agosto de 2025. La tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,6%, una caída de 1,1 puntos porcentuales frente al 9,7% del mismo mes de 2024, así lo reveló este martes 30 de septiembre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Se trata del nivel más bajo de toda la serie histórica.

La tasa global de participación llegó a 63,9%, con una ligera reducción frente al 64,5% de 2024, es decir, la población en edad de trabajar que está activa en el mercado laboral, ya sea ocupada o buscando empleo, en comparación con la población total en edad de trabajar; mientras que la tasa de ocupación fue 58,4%, casi sin cambios frente al 58,3% del año anterior.

Puede leer: Economía colombiana creció 4,3% en julio: sector público y comercio salvaron el mes

Resultados del mercado laboral en las principales ciudades

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo bajó al 7,8%, es decir, 2,2 puntos menos que en agosto de 2024 (10%). La participación fue de 66,7% y la ocupación de 61,5%.

Por ciudades, las tasas más altas se observaron en Quibdó (24,4%), Riohacha (14,2%) e Ibagué (12,5%). En contraste, las más bajas estuvieron en Medellín A.M. (6,4%), Villavicencio (7,3%) y Cali A.M. (7,8%).

Noticia en desarrollo...

