Desempleo en Colombia cayó a 8,6% en agosto de 2025: la más baja desde que hay registro, según el Dane

El mercado laboral colombiano dio señales positivas en agosto de 2025. La tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,6%, una caída de 1,1 puntos porcentuales frente al 9,7% del mismo mes de 2024, así lo reveló este martes 30 de septiembre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Se trata del nivel más bajo de toda la serie histórica.

La tasa global de participación llegó a 63,9%, con una ligera reducción frente al 64,5% de 2024, es decir, la población en edad de trabajar que está activa en el mercado laboral, ya sea ocupada o buscando empleo, en comparación con la población total en edad de trabajar; mientras que la tasa de ocupación fue 58,4%, casi sin cambios frente al 58,3% del año anterior.

