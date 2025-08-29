Medellín es la ciudad con menor desempleo de Colombia a julio del 2025, ¿cuánto bajó la tasa?

El último informe del Dane sobre el mercado laboral dejó a Medellín y su área metropolitana como la ciudad con la menor tasa de desempleo del país.
Entre mayo y julio de 2025, el Valle de Aburrá (que incluye a Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa) registró un 7,3% de desocupación, frente al 9,0% que tenía en el mismo periodo de 2024.
Es decir, al comparar los dos trimestres del último año, la ciudad logró una caída de 1,7 puntos porcentuales, que para el Dane es estadísticamente significativa.
