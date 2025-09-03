Así operaba la red que entregaba cédulas y pasaportes colombianos a migrantes venezolanos

Una organización criminal conocida como “Lisboa” fue desmantelada por las autoridades colombianas. En medio de los operativos fueron capturados 11 aparentes miembros de la red: son señalados de falsificar pasaportes y cédulas de ciudadanía para contribuir con el tráfico de migrantes.

En el expediente quedó consignado que esta banda criminal falsificaba documentos colombianos para entregarlos a migrantes de República Dominicana y Venezuela. La intención era que esos migrantes tuvieran mayores facilidades en los trámites migratorios.

Lea más: Reanudación de enfrentamientos entre el ELN y disidencias dejó 7 combatientes muertos en Catatumbo

De acuerdo con la Fiscalía, esta organización habría contado con la ayuda de funcionarios de una notaría de Barranquilla.

Los capturados fueron identificados como Jimmy Batista Cabarcas, Dennis Ester Contreras Torres, Lexis Mónica Gutiérrez Parra y José Vicente Pacheco Aroca, señalados como los principales líderes de la organización.

Los funcionarios de a notaría de Barranquilla son Vicente Javier Ayus Pupo y Ariel Francisco Acosta Arias. Y los presuntos tramitadores son Carlos Eduardo Fajardo Pérez, Carmen Inés Tigrero Vaca, Omaira Ester Gutiérrez Torres, Juan David Cárdenas Garcés y Lesvia Elizabeth Hernández Algarín.

El operativo contra la red fue ejecutado por agentes del CTI de la Fiscalía, el Gaula Militar y Migración Colombia.

Se sabe que “Lisboa” operaba en ciudades como Barranquilla, Valledupar y Medellín.