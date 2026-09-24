Deudas de EPS con hospitales de Antioquia ya llegan a los $16 billones: crecieron 117%

El hueco financiero con el que cargan los hospitales en Antioquia todavía no ha tocado fondo. La Secretaría de Salud de Antioquia reveló esta semana que las deudas que la EPS acumulan con la red hospitalaria, tanto pública como privada, ya llegaron a los $16,7 billones con corte a junio pasado.
El dato representa $2,09 billones más que el último balance entregado por esa entidad a finales del año pasado, dando cuenta del crítico momento por el que atraviesa el sistema de salud antioqueño.
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Aunque en el departamento hay un clima de optimismo —motivado principalmente por el cambio de Gobierno Nacional y el regreso de Savia Salud a manos de la Alcaldía, la Gobernación y Comfama— el camino para revertir el grave deterioro financiero que aqueja al sistema aún se proyecta cuesta arriba.
Si se pone la vista en años anteriores, el desbordado incremento de las deudas emerge.
Mientras en 2022 los pasivos eran de $7,53 billones, el saldo negativo pasó a $9,35 billones en 2023, $11,38 billones en 2024, $14,61 billones en 2025 y $16,7 billones este año.