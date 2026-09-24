Dian confirma alivio para morosos en Colombia: podrán pagar solo 15% de sus sanciones

La ola de decretos que expidió la semana pasada el Gobierno Nacional para atender la emergencia por el terremoto trajo consigo una serie de alivios tributarios que van, en algunos casos, más allá de las zonas afectadas por el sismo.

La Dian emitió un concepto en el que aclaró que los contribuyentes con obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias en mora pueden reducir sus sanciones e intereses, siempre que cumplan tres condiciones: pagar 100% de la obligación principal, cancelar los intereses moratorios calculados con una tasa de 4,5% anual y pagar únicamente 15% de la sanción y su actualización.

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En sencillo: si una persona tiene una deuda con la Dian que se encontraba en mora al 10 de agosto de 2026, el decreto le permite ponerse al día con una reducción importante en la sanción.

Por ejemplo, imagine que tiene $10 millones de impuesto por pagar, $2 millones de sanción y, además, debe intereses por haberse demorado. Con el beneficio, deberá pagar los $10 millones completos del impuesto y los intereses, pero calculados con una tasa de 4,5% anual. De los $2 millones de sanción, pagará solo $300.000, es decir, 15%. Los otros $1,7 millones se reducen.

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“El Decreto 1419 disminuye intereses y sanciones y facilita el pago de obligaciones pendientes. En ambos casos hay un sacrificio fiscal inmediato, pero bajo la premisa de reactivar la actividad económica, ampliar las bases y recuperar cartera puede producir mejores resultados fiscales en el mediano plazo”, explicó César Cermeño, director de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes y socio de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa.