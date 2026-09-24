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Dian confirma alivio para morosos en Colombia: podrán pagar solo 15% de sus sanciones

Si una persona tiene una deuda con la Dian que se encontraba en mora al 10 de agosto de 2026, el decreto le permite ponerse al día con una reducción en la sanción. Los detalles.

  • Los beneficios sobre las sanciones pueden ser utilizados por cualquier contribuyente que tenga deudas con la Dian y cumpla las condiciones establecidas en el decreto. Foto: Colprensa
    Los beneficios sobre las sanciones pueden ser utilizados por cualquier contribuyente que tenga deudas con la Dian y cumpla las condiciones establecidas en el decreto. Foto: Colprensa
Diario La República
hace 52 minutos
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La ola de decretos que expidió la semana pasada el Gobierno Nacional para atender la emergencia por el terremoto trajo consigo una serie de alivios tributarios que van, en algunos casos, más allá de las zonas afectadas por el sismo.

La Dian emitió un concepto en el que aclaró que los contribuyentes con obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias en mora pueden reducir sus sanciones e intereses, siempre que cumplan tres condiciones: pagar 100% de la obligación principal, cancelar los intereses moratorios calculados con una tasa de 4,5% anual y pagar únicamente 15% de la sanción y su actualización.

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En sencillo: si una persona tiene una deuda con la Dian que se encontraba en mora al 10 de agosto de 2026, el decreto le permite ponerse al día con una reducción importante en la sanción.

Por ejemplo, imagine que tiene $10 millones de impuesto por pagar, $2 millones de sanción y, además, debe intereses por haberse demorado. Con el beneficio, deberá pagar los $10 millones completos del impuesto y los intereses, pero calculados con una tasa de 4,5% anual. De los $2 millones de sanción, pagará solo $300.000, es decir, 15%. Los otros $1,7 millones se reducen.

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“El Decreto 1419 disminuye intereses y sanciones y facilita el pago de obligaciones pendientes. En ambos casos hay un sacrificio fiscal inmediato, pero bajo la premisa de reactivar la actividad económica, ampliar las bases y recuperar cartera puede producir mejores resultados fiscales en el mediano plazo”, explicó César Cermeño, director de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes y socio de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa.

Reducción de sanciones aplica en todo Colombia

El experto aclaró que, aunque el decreto en mención pareciera señalar que el beneficio es únicamente para las personas afectadas por el terremoto, el concepto emitido por la Dian el pasado 21 de septiembre establece que estas medidas aplican en todo Colombia.

Por lo tanto, los beneficios sobre las sanciones pueden ser utilizados por cualquier contribuyente que tenga deudas con la Dian y cumpla las condiciones establecidas en el decreto.

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En esa línea, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, explicó que el concepto deja claro que las facilidades de pago abreviadas solo aplican a deudores tributarios ubicados en los municipios afectados por el terremoto.

Pero el resto de medidas, como la reducción de sanciones, las terminaciones por mutuo acuerdo y las conciliaciones, aplican a los contribuyentes, usuarios aduaneros y obligados cambiarios de todo el territorio nacional.

Alivios para procesos tributarios en curso

Además de la reducción de sanciones, el Decreto 1419 contempla mecanismos para quienes tienen procesos tributarios en curso.

Entre ellos está la terminación por mutuo acuerdo de determinados procesos de fiscalización, así como la posibilidad de conciliar procesos tributarios, aduaneros y cambiarios que se encuentren en discusión ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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Estas medidas también hacen parte del grupo que la Dian considera de aplicación nacional.

“El Decreto 1419 de 2026 da un respiro a los contribuyentes afectados por el sismo con acuerdos de pago más flexibles, facilidades para corregir u omitir declaraciones y conciliación de procesos. Asimismo, genera alivios para recuperarse, reconstruir y atender las obligaciones de los contribuyentes que tengan deudas, procesos de fiscalización o pleitos judiciales. También contempla medidas para quienes no han presentado declaraciones o tienen inexactitudes”, dijo Junco.

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Descuentos para declaraciones no presentadas o con errores

En el caso de las declaraciones que no fueron presentadas o que requieren correcciones, el decreto también establece reducciones.

Los contribuyentes podrán pagar únicamente 15% de determinadas sanciones por extemporaneidad o corrección, siempre que cumplan las condiciones y plazos establecidos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes pueden acceder a la reducción de sanciones de la Dian con el Decreto 1419 de 2026?
El beneficio puede ser utilizado por contribuyentes, usuarios aduaneros y obligados cambiarios de todo Colombia que tengan obligaciones en mora y cumplan las condiciones establecidas en el Decreto 1419. La noticia señala que las facilidades de pago abreviadas tienen un alcance más limitado y están dirigidas a deudores ubicados en municipios afectados por el terremoto.
¿Cuánto debe pagar un contribuyente por una sanción con el beneficio del Decreto 1419?
El contribuyente que cumpla los requisitos puede pagar 15% de determinadas sanciones y su actualización, mientras debe cancelar 100% de la obligación principal y los intereses moratorios calculados con una tasa de 4,5% anual. Por ejemplo, una sanción de $2 millones se reduciría a $300.000.
¿Hasta cuándo se puede acceder a los beneficios tributarios del Decreto 1419?
La noticia no especifica una fecha límite general para acceder a todos los beneficios del Decreto 1419. Sí indica que las obligaciones en mora deben cumplir las condiciones establecidas en la norma y que, para determinadas reducciones en declaraciones y sanciones, deben respetarse los plazos establecidos en el decreto.
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