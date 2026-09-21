Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, busca someterse a la justicia: Presidencia remitió su propuesta a la Fiscalía

La Presidencia remitió a la Fiscalía la propuesta presentada por Digno Palomino, quien sería uno de los principales responsables de las redes de extorsión que operan en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, para someterse a la justicia y buscar beneficios dentro del proceso penal.
Digno Palomino es señalado por las autoridades como el máximo jefe de la estructura criminal Los Pepes en la capital atlanticense y ese departamento.
El traslado del documento busca que el ente acusador conozca formalmente la solicitud y evalúe, dentro de sus competencias, el camino que pretende emprender Palomino, quien permanece privado de la libertad.
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El oficio fue enviado por la Casa de Nariño el pasado 17 de septiembre. En el documento, Presidencia solicita a la Fiscalía que, “en el ámbito de sus funciones y competencias”, evalúe la petición presentada por el recluso, adopte las medidas que correspondan y entregue una respuesta de fondo dentro de los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho fundamental de petición.
La solicitud pone ahora a la Fiscalía en el centro de un eventual proceso de sometimiento que, de concretarse, tendría que tramitarse dentro de la justicia ordinaria.