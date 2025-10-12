El dilema del petrismo: entre el show, la ideología y el territorio

Si bien en las huestes del Pacto Histórico persiste la incertidumbre e inquietud alrededor de si podrán hacer o no su consulta interna el próximo 26 de octubre, cada uno de los tres candidatos –Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero– ya tiene en marcha su propia estrategia y su estilo particular de posicionamiento rumbo a la Presidencia en 2026. Se trata de calculadas tácticas y métodos con los que buscan convencer a los electores y hacerse a la bendición del petrismo.
Cada una de sus estrategias comunicativas es diferente y refleja tanto sus estilos personales como las propias tensiones internas de la coalición.
Le puede interesar: “Nos inscribimos con tres partidos”: la jugada de Quintero ante la incertidumbre del Pacto por consulta
Por un lado, sobresale el exalcalde de Medellín, quien ha apelado a una estrategia basada en el show mediático, la confrontación, la provocación constante y la polémica en redes sociales. Muestra de ello fue lo que hizo en el Congreso de la Andi semanas atrás, cuando irrumpió en un debate de candidatos y ondeó la bandera de Palestina.
Previamente, había izado un bandera de Colombia en la isla Santa Rosa, sobre el río Amazonas, en medio del lío limítrofe con Perú.
“Quintero ha interpretado que las audiencias han cambiado y que las expectativas de las audiencias también. En estos tiempo el político se convierte en sí mismo en un producto no convencional. Al igual que Abelardo de la Espriella apuesta al escándalo y su puesta en escena es una performance permanente, con imágenes disruptivas y expresiones duras. Eso llama la atención, sobre todo de nuevas generaciones, que son los que están en las redes y demás. La pregunta es, ¿eso hasta dónde lo va a llevar?”, explica Jorge Iván Cuervo, analista político y profesor de la Universidad Externado.