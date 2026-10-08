“Estoy ocupado, no preocupado”: el diagnóstico de Amaranto Perea tras la racha irregular del Medellín

El DIM solo ganó uno de los últimos seis partidos que jugó por Liga. Sin embargo, en el seno del cuadro antioqueño no hay aires de crisis. Los cinco puntos que sumó El Poderoso en esos encuentros gracias a los empates con Bucaramanga y Millonarios, así como la victoria frente a Jaguares, tienen al equipo a salvo, dentro de los 8.
Medellín es séptimo con 20 puntos. Tolima es octavo con 19. Cúcuta, que ocupa la novena casilla y sería, en teoría, la primera gran amenaza para que el Rey de Corazones vea en riesgo su permanencia entre los cupos a cuadrangulares, tiene 15 unidades: cinco menos que los antioqueños.