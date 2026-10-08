“Estoy ocupado, no preocupado”: el diagnóstico de Amaranto Perea tras la racha irregular del Medellín

El DIM solo ganó uno de los últimos seis partidos que jugó por Liga. Sin embargo, en el seno del cuadro antioqueño no hay aires de crisis. Los cinco puntos que sumó El Poderoso en esos encuentros gracias a los empates con Bucaramanga y Millonarios, así como la victoria frente a Jaguares, tienen al equipo a salvo, dentro de los 8. Medellín es séptimo con 20 puntos. Tolima es octavo con 19. Cúcuta, que ocupa la novena casilla y sería, en teoría, la primera gran amenaza para que el Rey de Corazones vea en riesgo su permanencia entre los cupos a cuadrangulares, tiene 15 unidades: cinco menos que los antioqueños.

¿Cuáles son los puntos que “ocupan” a Amaranto Perea como técnico del DIM?

Durante el Clausura, el DIM no ha sido un equipo al que le falte gol. En los 12 encuentros que han disputado, los rojos suman 19 anotaciones. El buen rendimiento en la zona ofensiva se nota en los últimos seis juegos: aunque solo ganó uno, anotó siete tantos. No obstante, en ese camino hubo dos duelos en los que se fue en blanco: contra Junior, cuando perdió 2-0 en Barranquilla, y frente a Santa Fe, contra el que cayó 0-1 el lunes en el estadio de Ditaires, en Itagüí.

En ambos encuentros, los antioqueños fueron imprecisos en definición. Mejorar ese ítem es una de las ocupaciones de Amaranto. “Yo estoy ocupado, mas que preocupado. Ocupado en mirar qué tenemos que mejorar. Puede ser que la necesidad de ganar nos haya llevado a tomar malas decisiones (en los últimos juegos), pero somos un equipo que no se mete atrás. Sin embargo, tenemos que revisar si debemos atacar tanto o ser un poco más conservadores”, comentó el técnico del Medellín después del juego contra Santa Fe. Los rojos, que el domingo visitan al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, son uno de los equipos que más opciones de gol genera en el torneo. Sin embargo, en muchos encuentros –igual que en el pasado reciente–, le ha costado concretarlos.

Evitar viejos fantasmas del pasado es otra de las ocupaciones de Amaranto. Sin embargo, en la que más se debe centrar de cara al duelo del fin de semana y los clásicos contra Atlético Nacional que tendrá que disputar por Copa y Liga este octubre (el 14 se enfrentan por los cuartos de final de la Copa BetPlay; mientras que el 25 se ven las caras por la fecha 16 del Clausura). Al Medellín, en lo que va de la Liga, le han marcado 16 goles. Es, de los equipos que están en los 8 –los que mejor rendimiento han tenido hasta el momento en el rentado local–, el cuadro que más tantos en contra ha encajado.

El equipo que más cerca está del DIM, entre los potenciales clasificados a cuadrangulares, en cantidad de goles concedidos es Tolima con 13. “Hablaremos qué estamos haciendo mal, dónde tenemos que corregir: es una charla donde tenemos que participar todos. No es tiempo aún para ponerse nervioso. Se vienen equipos fuertes. Esperamos mejorar y seguir en camino para clasificar”, agregó Perea, quien dirige su primer semestre en el que banquillo de El Poderoso.

¿Qué jugadores tiene lesionados el Medellín?

El segundo semestre del año no ha sido malo para el equipo de Amaranto. Sin embargo, ha tenido que sortear con dificultades que no han permitido que la plantilla tenga su versión quintaesenciada. Uno de los grandes problemas del DIM han sido las lesiones. En el momento, Juan Fernando Quintero, Jeison Medina y Léider Berrío –quien está fuera desde finales del primer semestre del año–, trabajan con el cuerpo médico.

Quintero por su lesión en el recto femoral izquierdo. Medina, como consecuencia de una molestia en el isquiotibial del muslo derecho. Berrío se recupera de una rotura total del ligamento cruzado. De otro lado, Halam Loboa y Frank Fabra recién sumaron sus primeros minutos en el duelo contra Santa Fe, después de estar algunas semanas en recuperación. Si todo se alinea, el DIM superará el bache de rendimiento que atraviesa y podrá volver a ganar. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .