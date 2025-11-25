Al DIM no le queda de otra: vencer al América para seguir dependiendo de sí; el juego cambió de horario

El Deportivo Independiente Medellín afronta este jueves uno de esos partidos que marcan la diferencia entre la ilusión y el desconsuelo. Visita al América de Cali con un objetivo tan simple de decir como complejo de ejecutar: ganar para que su camino hacia la final siga dependiendo únicamente de sí mismo.



Le puede interesar: Así se jugará la tercera fecha de los cuadrangulares; partidos martes, miércoles y jueves La ecuación es clara y contundente: si el Poderoso suma tres puntos en el Pascual Guerrero, el anhelo de clasificar permanecerá firme, sin importar lo que ocurra en el duelo entre Nacional y Junior. Y es que un triunfo dejaría al rojo de Antioquia con cuatro puntos, poniendo la tabla en un escenario manejable. Aunque haya ganador entre verdolagas y tiburones, el DIM quedaría a solo tres unidades del que resulte vencedor y aún tendría enfrentamientos directos pendientes contra ambos. En ese escenario, al empatarles en puntos, el Medellín tendría a su favor la ventaja deportiva, ese punto invisible que se ganó por su destacada campaña en contra todos y que podría ser decisivo en esta fase semifinal.

Sin embargo, para que las cuentas cuadren, la victoria en Cali es indispensable. El partido, inicialmente programado para las 7:30 p.m., fue adelantado por la Dimayor para las 6:30 de la tarde. El reto no es menor. El DIM llega al Pascual con una racha adversa: tres visitas consecutivas sin ganar, con dos derrotas y un empate. Un estadio complejo, un rival que se crece en casa y una historia reciente que no favorece al Poderoso. Pero también existe un recuerdo que alimenta la esperanza: en noviembre de 2023, el Medellín salió victorioso 2-1 de este mismo escenario, con un doblete inolvidable de Edwin Cetré. Ese día, el rojo demostró carácter, temple y determinación, las mismas virtudes que hoy necesita recobrar.

Para esta cita crucial, el equipo recupera a un hombre que le cambia la cara al ataque: Francisco Fydriszewski. El goleador apenas sumó minutos en el clásico anterior, y su ausencia se ha sentido en los primeros juegos de los cuadrangulares. Su regreso le ofrece al DIM presencia, contundencia y un liderazgo ofensivo que puede ser decisivo en una plaza tan exigente como el Pascual. También podría reaparecer Francisco Chaverra en lugar de Juan David Arizala, mientras que en defensa se mantiene la confianza en Kevin Mantilla, Fainer Torijano y Daniel Londoño. Mantilla, figura en el clásico ante Nacional, atraviesa un momento de solidez que lo convierte en una pieza fundamental en este tramo de la competencia. La única ausencia anunciada será, una vez más, la del propio técnico Alejandro Restrepo, quien continuará cumpliendo la sanción de tres fechas impuesta por la Dimayor. Ya pagó una, le restan dos, y aunque su voz no estará al borde del campo, su idea, su plan y su intensidad se sienten en cada movimiento del equipo.

El mensaje es contundente: todo depende del DIM. Ganar para no mirar a ningún otro lado. Ganar para demostrar por qué este equipo ha sido considerado el mejor del año. Ganar para que la final no sea un sueño distante, sino un objetivo latente.

Este jueves, a las 6:30 p.m., el Pascual Guerrero será testigo de una batalla con sabor a final anticipada. El Poderoso sabe que es ahora o nunca. Y cuando el destino se juega en 90 minutos o más, la historia suele recordar a quienes fueron capaces de imponerse a la presión y escribir su propio camino.



