Al DIM no le queda de otra: vencer al América para seguir dependiendo de sí; el juego cambió de horario

El Deportivo Independiente Medellín afronta este jueves uno de esos partidos que marcan la diferencia entre la ilusión y el desconsuelo. Visita al América de Cali con un objetivo tan simple de decir como complejo de ejecutar: ganar para que su camino hacia la final siga dependiendo únicamente de sí mismo.
La ecuación es clara y contundente: si el Poderoso suma tres puntos en el Pascual Guerrero, el anhelo de clasificar permanecerá firme, sin importar lo que ocurra en el duelo entre Nacional y Junior.
Y es que un triunfo dejaría al rojo de Antioquia con cuatro puntos, poniendo la tabla en un escenario manejable. Aunque haya ganador entre verdolagas y tiburones, el DIM quedaría a solo tres unidades del que resulte vencedor y aún tendría enfrentamientos directos pendientes contra ambos. En ese escenario, al empatarles en puntos, el Medellín tendría a su favor la ventaja deportiva, ese punto invisible que se ganó por su destacada campaña en contra todos y que podría ser decisivo en esta fase semifinal.