Contratación de talento colombiano por empresas extranjeras creció 49% en 2025, pero hay retos

Colombia vive un momento contradictorio en su mercado laboral. Mientras cada vez más profesionales logran insertarse en el mercado global, trabajando de forma remota para empresas extranjeras, en el país crecen las alertas por la escasez de talento, especialmente en áreas tecnológicas. Las cifras lo reflejan con claridad. En 2025, la contratación internacional de profesionales colombianos creció 49%, según el Reporte Global de Contratación de Deel. Un avance que posiciona al país como uno de los más dinámicos en exportación de talento en América Latina. El dato cobra mayor relevancia si se compara con la región: Colombia fue el cuarto país con mayor crecimiento, superando a Argentina (24%) y solo por detrás de Brasil y México (53%) y Chile (234%). Además, ocupó el segundo lugar en número de trabajadores contratados a través de esta plataforma, únicamente superado por Argentina. Le puede interesar: Empleo en Colombia pierde ritmo: 23% de empresas prevé recortes en próximos meses La paradoja no es solo percepción. En estos momentos, el 68% de las organizaciones en Colombia reconoce dificultades para encontrar talento en áreas de tecnología y datos, según ManpowerGroup, uno de los sectores más demandados a nivel global. La brecha, además, según el Estudio de Empleabilidad y Talento Digital de MinTIC y Fedesoft, el país necesitará al menos 85.000 profesionales adicionales en estas áreas hacia el final de la década. Aunque Colombia muestra una dinámica importante en la exportación de talento, a nivel regional su capacidad para cubrir esta demanda sigue siendo moderada frente a mercados como Brasil (58%) o Perú (51%). En este contexto, las empresas han comenzado a cambiar su estrategia: ante la escasez, el foco ya no está solo en contratar, sino en formar, apostándole al upskilling y reskilling como vía para cerrar la brecha de habilidades.

Un talento cada vez más demandado en el mundo

El auge del trabajo remoto y la contratación transfronteriza ha permitido que el talento colombiano gane visibilidad en mercados internacionales. Estados Unidos se mantiene como el principal destino, seguido de México y Chile. Sin embargo, el crecimiento más acelerado proviene de nuevos mercados como Emiratos Árabes Unidos (105%), Costa Rica (65%) y Reino Unido (52%). Este fenómeno no es casual. Según Natalia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Deel, los profesionales colombianos no solo están siendo más demandados, sino que están accediendo a roles más estratégicos y especializados dentro de organizaciones globales. Los perfiles más buscados lo confirman: desarrolladores de software, intérpretes y representantes de servicio al cliente lideran la demanda, evidenciando que el país está exportando principalmente talento digital, bilingüe y orientado a servicios globales. Incluso, Bogotá y Medellín ya figuran entre las principales de América Latina en contratación internacional, ocupando el segundo y sexto lugar, respectivamente. Lea más: Colombia tuvo la segunda mayor informalidad laboral de la Ocde en 2025: 56% de los trabajadores están fuera del sistema

Mejores ingresos, pero también fuga de talento

La internacionalización del talento también se traduce en mejores salarios. En 2025, los mayores incrementos se registraron en analistas financieros (171%), gerentes de marketing (92%), ingenieros Cloud DevOps (38%) y gerentes de experiencia del cliente (33,3%). Sin embargo, este crecimiento tiene un efecto colateral: la salida de talento calificado del mercado local. Adriana Garcés, directora de Right Management Colombia, explica que el atractivo del talento colombiano en el exterior responde tanto a su nivel técnico como a sus habilidades blandas. “El talento colombiano es muy apetecido porque tiene power skills muy desarrolladas: resiliencia, creatividad, capacidad de negociación y empatía. Eso, sumado a una buena base técnica, lo hace altamente competitivo”, señala. En el caso específico de tecnología, el fenómeno es aún más evidente. “El talento TI es especialmente atractivo para mercados como Estados Unidos por la relación entre calidad y costo, y por la cercanía horaria, lo que facilita el trabajo remoto”, agrega. Conozca también: La paradoja de la IA: van cerca de 40.000 despidos en tecnológicas este año, mientras se valorizan en Wall Street un 55%

El reto, retener talento en un mercado global

El mercado laboral colombiano enfrenta tensiones por la migración de talento hacia el exterior. FOTO: Getty

Ahí aparece la paradoja. Mientras Colombia logra posicionarse como exportador de capital humano, las empresas locales enfrentan crecientes dificultades para contratar perfiles clave, especialmente en tecnología. La competencia ya no es solo local. Hoy en día, un desarrollador colombiano puede elegir entre trabajar para una empresa nacional o para una multinacional desde su casa, muchas veces con mejores condiciones. Pero el salario no lo es todo. Según Garcés, los profesionales TI están priorizando cada vez más factores como la calidad de vida, la flexibilidad laboral y las oportunidades de crecimiento. “La formación continua, el reskilling y el upskilling son determinantes. El talento TI le teme a la obsolescencia de su conocimiento, por lo que las empresas que invierten en capacitación tienen más posibilidades de retenerlo”, explica. Incluso modelos como la semana laboral de cuatro días o beneficios de salario emocional están ganando peso en la decisión de quedarse o migrar hacia oportunidades internacionales. Entérese: Antioquia superó el promedio nacional en empleo en 2025, pero enfrenta brechas regionales y de calidad labora

Un cambio estructural en el mercado laboral