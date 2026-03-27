Contratación de talento colombiano por empresas extranjeras creció 49% en 2025, pero hay retos

Colombia vive un momento contradictorio en su mercado laboral. Mientras cada vez más profesionales logran insertarse en el mercado global, trabajando de forma remota para empresas extranjeras, en el país crecen las alertas por la escasez de talento, especialmente en áreas tecnológicas.
Las cifras lo reflejan con claridad. En 2025, la contratación internacional de profesionales colombianos creció 49%, según el Reporte Global de Contratación de Deel. Un avance que posiciona al país como uno de los más dinámicos en exportación de talento en América Latina.
El dato cobra mayor relevancia si se compara con la región: Colombia fue el cuarto país con mayor crecimiento, superando a Argentina (24%) y solo por detrás de Brasil y México (53%) y Chile (234%).
Además, ocupó el segundo lugar en número de trabajadores contratados a través de esta plataforma, únicamente superado por Argentina.
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La paradoja no es solo percepción. En estos momentos, el 68% de las organizaciones en Colombia reconoce dificultades para encontrar talento en áreas de tecnología y datos, según ManpowerGroup, uno de los sectores más demandados a nivel global.
La brecha, además, según el Estudio de Empleabilidad y Talento Digital de MinTIC y Fedesoft, el país necesitará al menos 85.000 profesionales adicionales en estas áreas hacia el final de la década.
Aunque Colombia muestra una dinámica importante en la exportación de talento, a nivel regional su capacidad para cubrir esta demanda sigue siendo moderada frente a mercados como Brasil (58%) o Perú (51%).
En este contexto, las empresas han comenzado a cambiar su estrategia: ante la escasez, el foco ya no está solo en contratar, sino en formar, apostándole al upskilling y reskilling como vía para cerrar la brecha de habilidades.