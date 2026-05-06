DIM recibe a Flamengo por Libertadores en un partido en el que los hinchas deben dar ejemplo

Hincha Poderoso, esto es para usted: los directivos ya se equivocaron, los futbolistas y entrenadores también. Llegó el momento de que ustedes demuestren que las cosas en torno al club de sus amores se pueden hacer de manera diferente.
Su dolor es comprensible: las finales de Liga perdidas los últimos años cuando, en teoría, El Poderoso era favorito para ganar; la caída en los clásicos y sobre todo en aquel de diciembre del año pasado, contra Atlético Nacional. Eso y el bajo rendimiento mostrado por el equipo profesional durante el primer semestre de 2026 ha sido como sal en una herida que no se ha cerrado.