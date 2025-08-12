Disidencias de las Farc tendrían plan para atentar contra el alcalde Federico Gutiérrez y algunos concejales

La seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está en alerta máxima, pues grupos de las disidencias de las Farc tendrían un plan para atentar contra su vida.
De acuerdo con un informe revelado por el medio Blu Radio y confirmado por la Alcaldía de Medellín, la información llegó desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, el 26 de mayo, días antes de que atentaran contra el hoy fallecido senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.
De acuerdo con las autoridades, una persona privada de la libertad en esta cárcel dio detalles del plan de atentar contra el mandatario antioqueño.
El informe revelado por Blu asegura que “las guerrillas Farc destinaron ocho millones de dólares para asesinar a varios políticos de derecha”.