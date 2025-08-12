Disidencias de las Farc tendrían plan para atentar contra el alcalde Federico Gutiérrez y algunos concejales

La seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está en alerta máxima, pues grupos de las disidencias de las Farc tendrían un plan para atentar contra su vida. De acuerdo con un informe revelado por el medio Blu Radio y confirmado por la Alcaldía de Medellín, la información llegó desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, el 26 de mayo, días antes de que atentaran contra el hoy fallecido senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Entérese: Muerte de Miguel Uribe: voces paisas y 3 días de duelo De acuerdo con las autoridades, una persona privada de la libertad en esta cárcel dio detalles del plan de atentar contra el mandatario antioqueño. El informe revelado por Blu asegura que “las guerrillas Farc destinaron ocho millones de dólares para asesinar a varios políticos de derecha”.

Tras recibir esta información por quien consideran un preso de alto nivel, desde la Alcaldía alertaron a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, quienes pidieron a la Unidad Nacional de Protección un estudio de riesgo del mandatario para “evitar posibles afectaciones a su seguridad personal o la de su familia”. Sin embargo, Gutiérrez no sería el único que estaría bajo amenaza de un atentado. La concejala del Centro Democrático Claudia Carrasquilla aseguró que ha recibido información por parte del alcalde Gutiérrez y del secretario de Seguridad, Manuel Villa, según la cual ella es “objetivo militar del frente 33 de las Farc”. Tras conocer la información, la concejala pidió a la UNP un refuerzo urgente de su esquema de seguridad, el cual le fue asignado, pues su nivel de riesgo actual es “extraordinario”. Además, según el concejal uribista Sebastián López, los criminales también tendrían en la mira al secretario de Seguridad, Manuel Villa, y a los concejales Andrés Rodríguez, del Centro Democrático, y Andrés Tobón, de Creemos. “Desde el Concejo Distrital de Medellín, rechazamos completamente estas acciones y exigimos al Gobierno Nacional y a la UNP proporcionar el acompañamiento necesario para garantizar su seguridad”, escribió López, quien preside el Concejo de Medellín este año.

No es la primera vez que amenazan al alcalde Gutiérrez

Hay que recordar que en agosto del año pasado, el mandatario Gutiérrez denunció que desde la Unidad Nacional de Protección habían ordenado reducir su esquema de seguridad en casi un 70% si se comparaba con el que llegó a tener en 2022 cuando fue candidato presidencial. “Quiero dejar constancia que si le pasa algo a nuestra familia o a mí es responsabilidad del gobierno Petro y del presidente Petro en propiedad. Yo no me voy a quedar callado”, añadió el alcalde en ese entonces. Entérese: “Si me pasa algo a mí o a mi familia es responsabilidad del presidente Petro”: Federico Gutiérrez sobre reducción de esquema de seguridad Meses después, en octubre del 2024, Gutiérrez denunció amenazas de vida en su contra, de las que fue supuestamente informado, pero de la que no compartió detalles por considerar que esto era del resorte de la Policía, el Ejército y el ministerio de Defensa nacional. “Hemos sido informados directamente por Policía y Ejército de una situación en mi contra, pero que sean ellos (los que informen). Yo en eso lo único que tengo que hacer es seguir trabajando”, expresó Gutiérrez.