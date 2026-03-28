x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Tras la tragedia en Puerto Leguízamo, solo dos aviones Hércules siguen en operación: ¿por qué?

Tras el accidente del pasado fin de semana, la Fuerza Aeroespacial mantiene dos Hércules operativos y otros dos en espera de mantenimiento. Aquí los detalles

  • Aeronaves Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana continúan operando tras el accidente registrado en Puerto Leguízamo. FOTO FAC.
    Aeronaves Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana continúan operando tras el accidente registrado en Puerto Leguízamo. FOTO FAC.
  • El avión FAC1005 fue clave en el traslado de heridos y en la continuidad de operaciones militares tras la emergencia. FOTO FAC.
    El avión FAC1005 fue clave en el traslado de heridos y en la continuidad de operaciones militares tras la emergencia. FOTO FAC.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Luego del accidente de la aeronave Hércules en Puerto Leguízamo (Putumayo), que sacudió el país, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) realizó un balance sobre el estado de la flota Hércules C-130. La realidad es que la presencia de estos aviones es más limitada de lo esperado.

El día de la emergencia en Putumayo, la FAC activó de inmediato un operativo de respuesta. Ese mismo 23 de marzo, envió desde Bogotá otra aeronave Hércules, matrícula FAC1005, equipada para traslado masivo de pacientes, con personal médico, enfermeros y especialistas para atender a los heridos.

Le puede gustar: Gobierno abre indagación interna por contratos y mantenimiento de Hércules: estos son los ejes de la investigación

La institución destacó que la reacción fue inmediata con el objetivo de garantizar atención oportuna y continuidad en las operaciones aéreas en la zona.

Tras el accidente, el Comando Aéreo de Transporte Militar mantiene la movilidad estratégica con solo dos aviones Hércules C-130.

En comunicado, la FAC aclaró: “estamos a la espera de la finalización de los mantenimientos programados de 2 aeronaves más (FAC1015-FAC1017) para seguir cumpliendo la misión”. En ese orden, la flota podría ser de 4 aeronaves en los próximos meses.

Esta flota complementaria permite sostener las operaciones logísticas y de transporte en todo el territorio nacional, incluso en medio de contingencias como la ocurrida en Puerto Leguízamo.

¿Cómo continúan las operaciones militares?

Dos días después, el 25 de marzo, la misma aeronave FAC1005 fue utilizada para transportar tropa y carga hacia San José del Guaviare, asegurando la continuidad de las misiones militares en el territorio.

Actualmente, el sistema de aviones Hércules opera con dos aeronaves activas, FAC1005 y FAC1018, mientras otras dos, FAC1015 y FAC1017, permanecen en mantenimiento programado a la espera de reincorporarse a las operaciones.

¿Cuál es la capacidad operativa del equipo Hércules?

La autoridad aérea resaltó la relevancia estratégica de estos aviones en la movilidad nacional. Durante 2025, el equipo C-130 transportó más de 17.000 personas y movilizó más de 2.800 toneladas de carga en diferentes regiones del país.

El avión FAC1005 fue clave en el traslado de heridos y en la continuidad de operaciones militares tras la emergencia. FOTO FAC.
El avión FAC1005 fue clave en el traslado de heridos y en la continuidad de operaciones militares tras la emergencia. FOTO FAC.

En lo corrido de 2026, las cifras ya superan las 4.800 personas trasladadas y más de 476 toneladas de carga, lo que evidencia su papel clave en la conectividad y logística, especialmente en zonas apartadas.

¿Qué tipo de misiones realiza la flota Hércules?

Los aviones C-130 Hércules cumplen múltiples funciones dentro de la operación militar y humanitaria. Entre ellas se destacan el transporte de personal y carga, evacuaciones médicas, paracaidismo de gran altura y apoyo en la extinción de incendios.

Además, estas aeronaves participan en misiones internacionales, como la Campaña Antártica, consolidando su rol dentro de la estrategia aérea del país.

Entérese: MinDefensa anunció el retiro de dos aviones Hércules luego de la tragedia en Putumayo que cobró 69 vidas, ¿hay crisis aérea?

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida