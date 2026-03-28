Tras la tragedia en Puerto Leguízamo, solo dos aviones Hércules siguen en operación: ¿por qué?

Luego del accidente de la aeronave Hércules en Puerto Leguízamo (Putumayo), que sacudió el país, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) realizó un balance sobre el estado de la flota Hércules C-130. La realidad es que la presencia de estos aviones es más limitada de lo esperado.

El día de la emergencia en Putumayo, la FAC activó de inmediato un operativo de respuesta. Ese mismo 23 de marzo, envió desde Bogotá otra aeronave Hércules, matrícula FAC1005, equipada para traslado masivo de pacientes, con personal médico, enfermeros y especialistas para atender a los heridos.

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La institución destacó que la reacción fue inmediata con el objetivo de garantizar atención oportuna y continuidad en las operaciones aéreas en la zona.

Tras el accidente, el Comando Aéreo de Transporte Militar mantiene la movilidad estratégica con solo dos aviones Hércules C-130.

En comunicado, la FAC aclaró: “estamos a la espera de la finalización de los mantenimientos programados de 2 aeronaves más (FAC1015-FAC1017) para seguir cumpliendo la misión”. En ese orden, la flota podría ser de 4 aeronaves en los próximos meses.