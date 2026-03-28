Gremio transportador calcula que el paro minero en Bajo Cauca dejó pérdidas por $82.000 millones

Tras el levantamiento del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, comienzan a evidenciarse las consecuencias económicas de los 12 días de bloqueos y restricciones a la movilidad. El sector transporte aparece como uno de los más golpeados por la interrupción de las vías y los problemas de seguridad en la región.
Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, informó que las pérdidas totales ascienden a cerca de $82.000 millones, resultado de la paralización de la actividad logística durante las jornadas de protesta.