Allanaron apartamento de exoficial de la Armada por disparo contra oficina de la Procuraduría

El pasado 18 de septiembre, las autoridades allanaron un apartamento ubicado a unas cuadras de la sede principal de la Procuraduría, en el centro de Bogotá.
Según reveló El Tiempo, habría testigos diciendo que desde allí se hizo el disparo de pistola 9 mm que apareció en una ventana del edificio del Ministerio Público, a finales de agosto.
Si bien el hallazgo generó preocupación ante la posibilidad de un atentado, dado que allí funcionan oficinas de abogados y asesores, hasta el momento no hay elementos que permitan establecer que se trató de un ataque.
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