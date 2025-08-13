Disturbios y peleas en el Atanasio tras partido Nacional vs. São Paulo; un brasileño fue individualizado

Después de un juego vibrante, un lamentable episodio de violencia entre hinchas terminó empañando el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y São Paulo, partido disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Minutos luego de concluido el encuentro que finalizó 0-0, se presentó una fuerte discusión entre hinchas, que rápidamente escaló a empujones y golpes.

La tensión obligó a la intervención de la Policía y personal logístico, que ingresaron a la tribuna para contener la situación y restablecer el orden. El operativo logró dispersar a los grupos enfrentados, aunque el ambiente quedó marcado por el caos y la preocupación.

El secretario de seguridad y convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, dio detalles, a través de su cuenta de X, de lo sucedido.

“Allan Aquino de Souza, hincha de São Paulo, fue quien empezó los desmanes en la tribuna norte al finalizar el partido. El tipo creyó que cambiándose de camisa y escondiéndose iba a evadir a las autoridades”.

Villa Mejía relató que gracias a la intervención de la policía, y a las cámaras de seguridad, se individualizó, se ubicó, se detuvo, se le aplicó la ley 1801, se le impuso comparendo y multa y fue trasladado al CTP donde pasó la noche.