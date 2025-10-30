Por disturbios, evacuan el campus de la Universidad de Antioquia

Las actividades académicas y administrativas en el campus principal de la Universidad de Antioquia fueron suspendidas en la tarde de este jueves, 30 de octubre.

La medida fue tomada por las directivas del centro superior de estudios ante la presencia de encapuchados que activaron explosivos sobre la avenida Barranquilla para bloquear esta importante vía. Igualmente, se han dado combates con el escuadrón de la Policía dispuesto en los alrededores para conjurar la situación.

La determinación de declarar la alerta roja que implica la orden a todo el personal para que evacue las instalaciones se produjo hacia la una de la tarde y fue difundida por los medios de información de la principal alma máter del departamento.

Con ello se da por seguro que ya no habrá más clases en el resto de la tarde de este jueves, según informaron fuentes cercanas a la Universidad y si las condiciones son propicias, se reiniciarían en las primeras horas de este viernes, 31 de octubre.

Para hoy justamente el movimiento estudiantil había convocado una marcha del silencio en defensa de la educación pública en las horas de la tarde, la cual habían denominado Movilización Regional Sin Rostros, pero dadas las difíciles condiciones de orden público sería suspendida. La citación estaba para las 3:00 p.m. en la Plaza Barrientos.

Según la publicación de la convocatoria en redes sociales, otro propósito era hacer memoria sobre los miembros de la comunidad universitaria que han sido asesinados en los últimos años.

Información en desarrollo...