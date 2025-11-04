Murió Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush y artífice de la “guerra contra el terrorismo” tras el 11-S

Dick Cheney, el exvicepresidente republicano que acompañó al expresidente de Estados Unidos George W. Bush entre 2001 y 2009, murió a los 84 años por “complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardíaca vascular”, confirmó su familia en un comunicado.
El cuadragésimo sexto vicepresidente era conocido “por su gran influencia tras bastidores y fue considerado uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia de Estados Unidos”, reseñó la agencia AFP.
Y es que Cheney fue el artífice de la “guerra contra el terrorismo”, pues fue quien impulsó que Estados Unidos se involucrara en la guerra de Irak tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.