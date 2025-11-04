Murió Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush y artífice de la “guerra contra el terrorismo” tras el 11-S

Dick Cheney, el exvicepresidente republicano que acompañó al expresidente de Estados Unidos George W. Bush entre 2001 y 2009, murió a los 84 años por “complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardíaca vascular”, confirmó su familia en un comunicado. El cuadragésimo sexto vicepresidente era conocido “por su gran influencia tras bastidores y fue considerado uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia de Estados Unidos”, reseñó la agencia AFP. Y es que Cheney fue el artífice de la “guerra contra el terrorismo”, pues fue quien impulsó que Estados Unidos se involucrara en la guerra de Irak tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Con Bush fuera de Washington ese martes, 11 de septiembre –estaba en un evento en una escuela primaria de Florida–, Cheney fue quien, inicialmente, asumió el control de la crisis desde un búnker en las profundidades de la Casa Blanca. De hecho, fue él quien dio la orden extraordinaria de autorizar el derribo de cualquier otro avión secuestrado que se dirigiera a la Casa Blanca o al Capitolio. Siga leyendo: Maduro en la mira: Trump afirma que sus días en el poder están contados “En ese momento, supe que se trataba de un acto deliberado. Era un acto terrorista”, dijo en una entrevista con CNN en 2002. Cheney inició su carrera política como representante de Wyoming, pero poco a poco fue ascendiendo hasta llegar a ser el número dos del gobierno estadounidense. Fungió como exsecretario general de la Casa Blanca y exsecretario de Defensa hasta que George W. Bush le encomendó la tarea de evaluar posibles candidatos a la vicepresidencia y fue él quien terminó ocupando el cargo.

Dick Cheney un republicano crítico de Donald Trump

El exvicepresidente, un republicano de línea dura, sorprendió a los estadounidenses durante las elecciones de 2024 al anunciar que votaría por la candidata demócrata, Kamala Harris, por considerar que Donald Trump no estaba apto para ocupar la Casa Blanca.