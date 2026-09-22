Llegó el fin del ‘Big-3’ tras 24 años: ¿el tenis será el mismo?

El tenis mundial siempre tuvo grandes figuras como Pete Sampras, Andre Agassi o Rod Laver. Sin embargo, ninguno marcó una era como lo hizo el Big-3 (los tres grandes), compuesto por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Desde el 20 de mayo de 2002, día en que Federer se coló por primera vez entre los 10 mejores del mundo, y el 14 de septiembre de 2026, la fecha en que Djokovic salió del top-10, el ranking de la ATP siempre contó con algún integrante de los tres fantásticos. Lo que quiere decir que durante 8.883 días consecutivos siempre estuvo mínimo uno entre el suizo, el serbio y el español Nadal.

Durante este tiempo, ganaron 66 títulos de Grand Slam, un hito histórico y que no se consigue combinando el nombre de otros tres tenistas de la historia. Pero el tiempo pasa para todos en cualquier ámbito de la vida y, esta vez, parece que el último sobreviviente del Big-3 en 2026 está padeciendo las consecuencias. Para entender más la dimensión de estos hombres, EL COLOMBIANO consultó a Ignacio Arroyave, entrenador de tenis antioqueño. “Ellos hicieron historia en nuestro deporte. Los años pasan, pero dejaron un gran recuerdo. Durante 20 años se repartieron, prácticamente, los títulos de Grand Slam con algunas excepciones. Fueron amos y señores del tenis”, recordó Arroyave.

La elegancia hecha tenista

Nacido el 8 de agosto de 1981 en Wollerau, Suiza, Roger Federer es para muchos amantes del deporte blanco el mejor tenista de la historia por su elegancia a la hora de jugar. Movimientos controlados, una muñeca fina que hizo de su revés su golpeo de pelota más característico y una reputación a nivel global lo llevaron a ostentar el número 1 del ranking durante 237 semanas, más que cualquier otro tenista de la historia. Federer, “El Reloj Suizo”, ganó 20 torneos de Grand Slam en 19 años de carrera. Triunfó una vez en Roland Garros (2009), seis en el Abierto de Australia (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018), cinco en el US Open (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008) y ocho ocasiones en Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017). “Para mí, fue el mejor (Federer). Un jugador que simplificó todo e hizo ver todo muy fácil. Siempre se mantuvo sano y solo sufrió lesiones crónicas en la etapa final de su carrera, algo que habla muy bien de él”, puntualizó el entrenador paisa.

Nadal: disciplina y dolor

A los 38 años y tras aguantar más de quince años múltiples dolores por sus lesiones, Rafael Nadal Parera dejó el tenis profesional de lado para poder descansar de estos percances, con los que convivió durante mucho tiempo y aun así logró conquistar el mundo. Sus gritos, la explosividad con la que jugaba, la vilcha, la musculosa (camisilla) y tantas cosas que lo caracterizaron en su trayectoria están en el recuerdo colectivo. No obstante, la admiración del planeta tenístico se la ganó con su entrega y tesón en la pista, principalmente en aquellas de tierra batida. “Rafael Nadal se caracterizó por su pundonor, entrega y caballerosidad. Todos pensamos que solo sería bueno en tierra, donde ganó 14 Roland Garros, pero con el tiempo se ajustó a las canchas rápidas”, explicó Arroyave. Al final de su carrera, el español se llevó bajo el brazo 22 coronas mayores: 2 Australian Open (2009 y 2022), 2 Wimbledon (2006 y 2010), 4 Abiertos de Estados Unidos (2010, 2013, 2017 y 2019) y 14 Copas de los Mosqueteros o Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022).

El Joker, el número 1

Las estadísticas sostienen que, por resultados, Novak Djokovic es el mejor de la historia. El serbio es el tercer más ganador de la historia con 101 títulos ATP, entre ellos 24 coronaciones en Grand Slam, siendo así el hombre con más triunfos en los grandes torneos. El serbio de 39 años no se corona en un Grand Slam desde 2023 en Estados Unidos. Sin embargo, siempre está ahí, expectante de lo que pueda pasar y entregando hasta su última gota de sudor por el tan ansiado número 25. En 2024 también rompió una maldición al quedarse, por fin, con la presea dorada de los Juegos Olímpicos de París. Nole cuenta hasta el momento con tres Roland Garros (2016, 2021 y 2023), cuatro US Open (2011, 2015, 2018 y 2023), siete Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022) y 10 Abiertos de Australia (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023). “Es un deportista que continúa jugando por hacer más historia. El cuerpo le habló en el US Open (donde vomitó en pleno partido). Pero tiene algo, es el que más ganó Grand Slam y marcó una época”, aseveró Ignacio Arroyave. La vida después de estos tres genios para los amantes del tenis (al menos siguiendo este deporte) no será la misma. Aunque bien lo destacan el profesor Arroyave y los últimos títulos de los grandes torneos, jugadores como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y compañía tienen al tenis en buenas manos. Además de ellos, están Ben Shelton, Rafel Jódar o Joao Fonseca, quienes siguen los pasos del Big-3.

Los nuevos reyes del tenis

Jannik Sinner suma 5 Masters 1000 seguidos este año y Wimbledon. Carlos Alcaraz (foto) se convirtió en el tenista más joven en ganar todos los abiertos posibles. El italiano y el español son la nueva rivalidad del tenis. Dos grandes que a corta edad conquistan el mundo. “Alcaraz es mucho más explosivo y espectacular, Sinner domina más el juego”, afirma Ignacio Arroyave. Lea también: Rafael Nadal vuelve a las pistas para celebrar el décimo aniversario de su academia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: