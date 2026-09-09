“Docenticidio”: Radican proyecto de ley para castigar con hasta 41 años de cárcel los ataques a profesores

En respuesta al recrudecimiento de la violencia armada que impacta el entorno escolar en las zonas rurales del país, este miércoles 9 de septiembre ingresó formalmente al Senado de la República una propuesta legislativa que espera velar puntualmente por toda la población educativa de Colombia. Le puede interesar: “Soy el hombre más feliz invirtiendo en el prójimo, nada me llevo”: el conmovedor gesto de Arturo Calle con María Consuelo Córdoba La iniciativa estaría orientada a endurecer de manera drástica las sanciones penales para quienes atenten contra los educadores y la infraestructura académica en el país. Fue presentada por la senadora Ana Paola García, integrante del Partido de la U.

La senadora Ana Paola García, integrante del Partido de la U, fue la que propuso este nuevo proyecto de ley. FOTO: Tomada de redes sociales de @AnaPaolaGarciaU

Camino a la tipificación del “docenticidio” en Colombia

El eje central del proyecto radica en la creación de la figura jurídica del “docenticidio”, calificado expresamente como el homicidio cometido contra el personal docente. De acuerdo con el articulado del proyecto radicado ante el Senado, esta sería su descripción: “Docenticidio. Quien causare la muerte a una persona por el hecho de ser docente, directivo docente, etnoeducador, orientador o de ejercer funciones educativas o de índole administrativa reconocidas por la ley, o por motivo, con ocasión o en desarrollo del ejercicio de dichas funciones, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) a quinientos (500) meses”, detalló el informe.

Y es que la senadora García sustentó la urgencia de la medida en las preocupantes cifras internacionales sobre la vulnerabilidad del gremio y de los entornos escolares en el país. Al respecto, la congresista afirmó que Colombia tiene un lugar preocupante en este campo. “Nuestro país ocupa el cuarto lugar de ataques a comunidades educativas, solo por debajo de Palestina, Ucrania y República del Congo. Y es el segundo país con más homicidios a docentes, solo superados por Palestina”, expresó.

Penas contra la desescolarización forzada y sanciones por uso militar de escuelas

Aparte de sancionar los atentados contra la vida de los maestros, el articulado contempla tipificar el delito de desescolarización forzada. Esta figura penal busca castigar a cualquier individuo o estructura armada que impida o limite el acceso de niños, niñas y adolescentes a los establecimientos educativos en áreas rurales. Para quienes incurran en esta conducta, el proyecto plantea penas privativas de la libertad que oscilan entre los 120 y los 180 meses de prisión. Adicionalmente, el documento normativo tipifica como delito la ocupación e instrumentalización de los planteles educativos en el marco de las hostilidades. La propuesta establece textualmente:

Hasta 500 meses de cárcel podrían enfrentar los grupos armados que atenten contra la vida de los profesores en el país. FOTO: Tomada de redes sociales de @AnaPaolaGarciaU

“El que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, utilice con fines militares, incluida la ocupación, alojamiento, instalación de equipos, vigilancia, entrenamiento, almacenamiento de armas o cualquier otra actividad destinada a apoyar operaciones armadas, bienes destinados a la prestación del servicio público de educación, o dirija ataques deliberados o indiscriminados mediante disparos, explosiones, artefactos explosivos o dispositivos tecnológicos con capacidad lesiva contra dichos bienes, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a setenta y dos (72) meses y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La senadora concluyó que, de darse la aprobación del proyecto, “Colombia sería el primer país del mundo en contar con un capítulo penal integral dedicado a la protección de la educación”, ya que, para ella, “proteger la educación es proteger el futuro” del país.

La senadora Ana Paola García radicó en el Senado una iniciativa legislativa que busca encarcelar hasta por 41 años a quienes asesinen a personal docente o utilicen la infraestructura escolar con fines militares. FOTO: El Colombiano

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