“Docenticidio”: Radican proyecto de ley para castigar con hasta 41 años de cárcel los ataques a profesores

En respuesta al recrudecimiento de la violencia armada que impacta el entorno escolar en las zonas rurales del país, este miércoles 9 de septiembre ingresó formalmente al Senado de la República una propuesta legislativa que espera velar puntualmente por toda la población educativa de Colombia.
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La iniciativa estaría orientada a endurecer de manera drástica las sanciones penales para quienes atenten contra los educadores y la infraestructura académica en el país. Fue presentada por la senadora Ana Paola García, integrante del Partido de la U.