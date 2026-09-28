Dólar subió casi $50 y cerró cerca de $3.362: estas son las razones detrás del salto en Colombia

El dólar comenzó la semana con una subida marcada en Colombia y volvió a acercarse a los $3.370, en medio de un escenario internacional que mantiene elevada la demanda por la divisa estadounidense.
La moneda cerró alrededor de $3.362, lo que representa un incremento de cerca de $50 frente al cierre del viernes, de $3.312. Durante la jornada alcanzó un máximo de $3.368,40 y un mínimo de $3.302, mientras el promedio de negociación se ubicó en $3.350,16.
Más allá del movimiento de una sola jornada, JP Tactical señaló que la estructura de fondo de la tasa de cambio continúa siendo marcadamente positiva. La firma identificó una zona de soporte técnico relevante entre $3.280 y $3.300, niveles que el mercado estará siguiendo en las próximas sesiones.
Esto significa que, desde el análisis técnico citado por la firma, “ese rango se convierte en una referencia importante para determinar si la tasa de cambio mantiene la tendencia reciente o si encuentra un piso para sus movimientos”.
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