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Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa donan $200.000 millones para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto

Con la donación del megaempresario, la cifra recaudada ya superó el billón de pesos, gracias a los aportes de familias, compañías y países de la región.

  • Sarmiento Angulo y su esposa donan $200.000 millones para la reconstrucción de Colombia tras el terremoto. FOTO: Colprensa
    Sarmiento Angulo y su esposa donan $200.000 millones para la reconstrucción de Colombia tras el terremoto. FOTO: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 52 minutos
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El presidente Abelardo de la Espriella informó este martes que el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, donaron $200.000 millones para contribuir a la atención y reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.

La tragedia ha dejado hasta el momento 304 fallecidos, 426 desaparecidos, 4.548 heridos, 29.554 viviendas destruidas y 134.342 viviendas averiadas, según el más reciente reporte entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa donan $200.000 millones para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto

En el balance también se señala que, hasta el momento, hay 15 departamentos y 472 municipios afectados, así como 123.789 familias y 292.043 personas afectadas.

En cuanto a infraestructura y servicios, hay hasta el momento 303 centros de salud, 3.443 centros educativos y 3.905 centros comunitarios afectados. Además, se reportan 413 vías, 86 acueductos, 49 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos afectados. En cuanto a los animales, 496 han sido rescatados y 1.323 han resultado afectados.

El mandatario agradeció el gesto del empresario y su familia, así como su contribución a la reconstrucción del país. Las ayudas humanitarias y monetarias también han llegado de países como Estados Unidos, México, El Salvador, China, Alemania, Luxemburgo, Catar, España, Portugal, Turquía, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Israel, India y Chile, además de la Unión Europea, entre otros.

“(...) Les agradezco profundamente su generosidad, su aporte y su solidaridad en este momento de tanta complejidad para nuestra Patria. Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

Cabe recordar que Luis Carlos Sarmiento Angulo, de 93 años, es un ingeniero bogotano y uno de los empresarios más ricos de Colombia. Es líder de importantes conglomerados y organizaciones como Grupo Aval, Corficolombiana, Porvenir y Seguros Alfa, además de tener participación en algunos medios de comunicación.

Antes del anuncio del presidente sobre la donación de este empresario, la suma recaudada estaba en $978.000 millones, por lo que, con este nuevo aporte, ya se alcanzó el billón de pesos.

Esta ayuda no se limita únicamente a dinero, sino que también incluye alimentos, agua, medicamentos, productos de aseo, maquinaria, materiales de construcción, entre otros insumos indispensables para los afectados.

La familia Santo Domingo también aportó $100.000 millones; Jaime Gilinski, presidente de Nutresa, y su esposa, Raquel Kardonski, destinarán $150.000 millones; mientras que David Vélez, CEO de Nubank, y su esposa, Mariel Reyes, anunciaron una donación de $100.000 millones.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero han recaudado las donaciones para atender la emergencia tras el terremoto de Colombia?
Con la donación de $200.000 millones anunciada por Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, la suma recaudada pasó de $978.000 millones a $1 billón de pesos. El dato corresponde al balance mencionado en la noticia.
¿Quiénes han hecho millonarias donaciones para ayudar a los afectados por el terremoto?
Entre los empresarios y familias mencionados en la noticia están Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny Gutiérrez de Sarmiento, la familia Santo Domingo, Jaime Gilinski y su esposa, Raquel Kardonski, y David Vélez y su esposa, Mariel Reyes. Sus aportes anunciados son de $200.000 millones, $100.000 millones, $150.000 millones y $100.000 millones, respectivamente.
¿En qué se utilizarán las donaciones para los afectados por el terremoto?
Las ayudas están destinadas a contribuir a la atención de los afectados y a la reconstrucción del país después del terremoto. La noticia señala que la asistencia incluye dinero, alimentos, agua, medicamentos, productos de aseo, maquinaria y materiales de construcción, entre otros insumos.
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