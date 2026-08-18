Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa donan $200.000 millones para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella informó este martes que el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, donaron $200.000 millones para contribuir a la atención y reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.
La tragedia ha dejado hasta el momento 304 fallecidos, 426 desaparecidos, 4.548 heridos, 29.554 viviendas destruidas y 134.342 viviendas averiadas, según el más reciente reporte entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).