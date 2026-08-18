Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa donan $200.000 millones para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella informó este martes que el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, donaron $200.000 millones para contribuir a la atención y reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026. La tragedia ha dejado hasta el momento 304 fallecidos, 426 desaparecidos, 4.548 heridos, 29.554 viviendas destruidas y 134.342 viviendas averiadas, según el más reciente reporte entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En el balance también se señala que, hasta el momento, hay 15 departamentos y 472 municipios afectados, así como 123.789 familias y 292.043 personas afectadas.

En cuanto a infraestructura y servicios, hay hasta el momento 303 centros de salud, 3.443 centros educativos y 3.905 centros comunitarios afectados. Además, se reportan 413 vías, 86 acueductos, 49 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos afectados. En cuanto a los animales, 496 han sido rescatados y 1.323 han resultado afectados. El mandatario agradeció el gesto del empresario y su familia, así como su contribución a la reconstrucción del país. Las ayudas humanitarias y monetarias también han llegado de países como Estados Unidos, México, El Salvador, China, Alemania, Luxemburgo, Catar, España, Portugal, Turquía, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Israel, India y Chile, además de la Unión Europea, entre otros. “(...) Les agradezco profundamente su generosidad, su aporte y su solidaridad en este momento de tanta complejidad para nuestra Patria. Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

Cabe recordar que Luis Carlos Sarmiento Angulo, de 93 años, es un ingeniero bogotano y uno de los empresarios más ricos de Colombia. Es líder de importantes conglomerados y organizaciones como Grupo Aval, Corficolombiana, Porvenir y Seguros Alfa, además de tener participación en algunos medios de comunicación. Antes del anuncio del presidente sobre la donación de este empresario, la suma recaudada estaba en $978.000 millones, por lo que, con este nuevo aporte, ya se alcanzó el billón de pesos.

Esta ayuda no se limita únicamente a dinero, sino que también incluye alimentos, agua, medicamentos, productos de aseo, maquinaria, materiales de construcción, entre otros insumos indispensables para los afectados. La familia Santo Domingo también aportó $100.000 millones; Jaime Gilinski, presidente de Nutresa, y su esposa, Raquel Kardonski, destinarán $150.000 millones; mientras que David Vélez, CEO de Nubank, y su esposa, Mariel Reyes, anunciaron una donación de $100.000 millones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas