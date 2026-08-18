La historia de cómo el hospital del Chocó, en crisis, consiguió nevera para el banco de sangre

El martes 11 de agosto, 24 horas después del terremoto, cuando logré comunicarme con mis amigos y familiares de Chocó, pude por fin hablar con Cristian (médico y amigo de infancia). Me contó que en solo dos días habían tenido que trasladar desde el Hospital San Francisco de Asís más de 30 pacientes a Antioquia por la complejidad de sus heridas. También me dijo que estaban recibiendo apoyo de organizaciones médicas de otras ciudades y que las donaciones de sangre que llegaban debían utilizarse prácticamente de inmediato.
La razón era sencilla y grave: la nevera especializada para almacenar sangre llevaba meses dañada. Sin ella, el hospital no podía conservar las unidades recibidas durante el tiempo necesario. Una herramienta básica para responder a cirugías de emergencia, hemorragias severas y traumatismos provocados por una catástrofe como el sismo.
Un banco de sangre permite tener unidades compatibles disponibles cuando se necesitan, sin depender de que una donación llegue desde otra ciudad. Pero reemplazar la nevera no consistía simplemente en comprar cualquier equipo. Era necesario conseguir una unidad especializada; es costosa y debe garantizársele electricidad permanente. Su transporte también requería cuidado.
La sangre era solo una parte del problema. Después de hablar con Cristian, escribí un artículo para este periódico sobre las necesidades del hospital y, en cuestión de horas, comenzaron a llegar mensajes a mi número personal de ciudadanos que querían ayudar. Algunos ofrecían dinero, otros preguntaban dónde podían conseguir una nevera y alguien propuso que varias personas se juntaran para comprarla.
En la tarde recibí una llamada del doctor Rodrigo Sánchez, gerente de Scalpel SAS, una empresa dedicada a la comercialización y distribución de equipos especializados para el sector salud y tecnologías relacionadas con refrigeración médica, gestión de sangre y cadena de frío para vacunas. Dijo que tenía una nevera con las características que estábamos buscando. Quería donarla y quería enviarla directamente al Chocó.
Cristian y yo no habíamos hablado tanto en un solo día.
Él me llamaba emocionado para contarme los detalles de la “nevera de última tecnología” que iban a recibir gracias a esa donación. Cinco minutos después, yo lo llamaba para contarle que no era lo único que estaba llegando. Otra empresa ofreció enviar aires acondicionados para la sala de urgencias del San Francisco, donde todos los días trabajan con temperaturas que rondan los 32 grados en Quibdó.
Después lo llamé para contarle que la clínica veterinaria Aquavet enviaría desde Bogotá insumos médicos para el hospital. Cristian me había mostrado otra escena difícil de imaginar: en urgencias solo tienen tres computadores para hacer los registros. A uno no le funciona la mitad de la pantalla. El jefe de urgencias trabaja desde la sala con su portátil personal.