Trump referencia a Bogotá y a ciudad de México como “los peores (lugares) del mundo”, ¿por qué lo dijo?

Las capitales de Colombia y México (Bogotá y Ciudad de México, respectivamente) salieron a relucir en una conferencia de prensa en la Casa Blanca (sede de Gobierno de los Estados Unidos), encabezada por el presidente Donald Trump. El mandatario habló sobre la tasa de homicidios en Washington D. C., capital de ese país.
Trump, acompañado de varios miembros de su equipo, anunció que el Gobierno federal (es decir, el nacional) tomará el control de la Policía de Washington y que desplegará tropas de la Guardia Nacional para “restablecer el orden público” en la capital.