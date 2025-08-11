Donald Trump anunció que el poder federal tomará el control de la seguridad en Washington

El presidente Donald Trump anunció este lunes que las autoridades federales asumirán el control de la seguridad de la capital de Estados Unidos y desplegará a la guardia nacional para “limpiarla” de la delincuencia de las “pandillas violentas”. A pesar de que las cifras oficiales dan cuenta de una disminución de los delitos violentos en Washington, los republicanos aseguran que esta ciudad gobernada por los demócratas tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin techo. Trump prevé combatirlo con medidas drásticas como las aplicadas contra la inmigración ilegal en la frontera con México o los manifestantes que protestaron en junio en Los Ángeles contra las redadas migratorias. “Hoy es el Día de la Liberación en Washington D. C. y vamos a recuperar nuestra capital”, prometió Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. El presidente republicano de 79 años también comparó la situación en la capital con la de “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en términos de inseguridad. Citó varias capitales latinoamericanas, como Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima. “¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, dijo en una sala abarrotada de periodistas.

Trump anunció el despliegue inicial de 800 efectivos de la guardia nacional, un cuerpo de reserva, “para ayudar a restablecer el orden público en Washington” y “si es necesario” movilizará a los militares. “Empezamos con mucha fuerza en Washington D. C. y vamos a limpiarlo rápidamente, muy rápidamente”, dijo. No descartó hacer lo propio en otras ciudades gobernadas por demócratas. Para su gusto, la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros contra la delincuencia en la capital. El Departamento de Justicia del expresidente demócrata Joe Biden anunció en enero que los delitos violentos en Washington alcanzaron en 2024 su nivel más bajo en más de 30 años. El millonario republicano también promete expulsar a los mendigos de la ciudad que, según el Departamento de Vivienda, ocupó en 2024 el puesto 15 entre las urbes estadounidenses con el mayor número de personas sin hogar, con unas 5.600 registradas.

“Se está convirtiendo en una situación de total anarquía. También nos deshacemos de las barriadas (...). Nos estamos deshaciendo de ellos. Sé que no es políticamente correcto”, reconoció. Trump estaba acompañado por parte de su gabinete, incluido el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. “Siguiendo sus instrucciones esta mañana hemos movilizado a la guardia nacional de Washington D. C.” que se desplegará en las calles “la próxima semana”, dijo el secretario de Defensa. Precisó que están preparados para recurrir a “unidades especializadas”.

Rechazo ciudadano contra la decisión de Trump