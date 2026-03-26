Video | ¿Gafas para Lucho Suárez? Este fue el increíble gol que erró el delantero colombiano ante Croacia

Se llevó las manos a la cabeza. No podía creer lo que había pasado. Por lo general no falla ese tipo de jugadas. Sin embargo, lo que hizo dejó a los aficionados colombianos sorprendidos, frustrados. En la tribuna del estadio Camping World, donde la Selección Colombia enfrenta a Croacia, la gente se alistaba para gritar gol. Esa expresión se ahogó: cambió por un noooo, fuerte después de que Luis Suárez no lograra definir una jugada con el arco vacío.

Suárez, uno de los mejores delanteros del fútbol europeo (suma 32 dianas con el Sporting de Lisboa esta temporada), recibió dentro del área un pase de Luis Díaz para que definiera con la portería vacía. Sin embargo, el delantero samario, de 28 años, iba a patear de zurda y no midió bien la velocidad a la que iba el balón: se le pasó por un lado, derecho.