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Video | ¿Gafas para Lucho Suárez? Este fue el increíble gol que erró el delantero colombiano ante Croacia

El futbolista samario es una de las figuras colombianas que mejor rendimiento han mostrado en Europa.

  • El delantero samario Luis Suárez, de 28 años, suma cuatro goles con la Selección Colombia. Todos los anotó ante Venezuela por eliminatorias. Foto: Getty
    El delantero samario Luis Suárez, de 28 años, suma cuatro goles con la Selección Colombia. Todos los anotó ante Venezuela por eliminatorias. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Se llevó las manos a la cabeza. No podía creer lo que había pasado. Por lo general no falla ese tipo de jugadas. Sin embargo, lo que hizo dejó a los aficionados colombianos sorprendidos, frustrados. En la tribuna del estadio Camping World, donde la Selección Colombia enfrenta a Croacia, la gente se alistaba para gritar gol. Esa expresión se ahogó: cambió por un noooo, fuerte después de que Luis Suárez no lograra definir una jugada con el arco vacío.

Suárez, uno de los mejores delanteros del fútbol europeo (suma 32 dianas con el Sporting de Lisboa esta temporada), recibió dentro del área un pase de Luis Díaz para que definiera con la portería vacía. Sin embargo, el delantero samario, de 28 años, iba a patear de zurda y no midió bien la velocidad a la que iba el balón: se le pasó por un lado, derecho.

Corría el minuto 28 del encuentro cuando ocurrió la acción que dejó desconcertados a los futbolistas colombianos y a los aficionados. Ese yerro, al parecer, le restó un poco de seguridad al jugador nacido en Santa Marta, pero que debutó en Leones de Itagüí, que es una de las “esperanzas” del seleccionado nacional para hacer una buena Copa del Mundo.

Después de esa jugada, el futbolista colombiano no volvió a tener acciones considerables para marcar. En el segundo tiempo, donde la Selección cafetera no tuvo su mejor rendimiento, le costó mostrar su mejor fútbol. No obstante, el atacante samario seguro estará entre los convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial.

Tras su error, muchas personas recordaron lo que ocurrió a Jhon Córdoba en el partido contra Ecuador que se disputó en noviembre del 2024 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde erró una acción similar después de un pase de James Rodríguez. En su momento, el atacante chocoano manifestó que no acertó porque dudó entre empujar el balón o patear con fuerza.

Suárez, al parecer, no logró marcar porque no estaba bien parado. A pesar de la derrota 2-1 contra los croatas, el seleccionado colombiano espera pasar el trago amargo el próximo domingo cuando se mida contra la Selección de Francia en el último amistoso de esta doble fecha Fifa.

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