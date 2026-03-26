Dos muertos y cuatro capturados dejó balacera dentro de parqueadero del barrio Toscana, Medellín

Los hechos ocurrieron sobre las 4:00 de la tarde en la carrera 64C con la calle 113, en este barrio de la comuna 5 (Castilla), cuando cuatro hombres, al parecer integrantes del grupo delincuencial Los Triana, dispararon contra los dos fallecidos, quienes pertenecerían al grupo delincuencial La Paralela.

Dos personas fueron asesinadas en la tarde de este jueves en un parqueadero ubicado en el barrio Toscana, noroccidente de Medellín. Al parecer, varios hombres armados ingresaron a este establecimiento y se produjo un cruce de disparos que dejó a dos integrantes de un grupo armado como víctimas y a otras cuatro personas capturadas.

Cuando se escucharon las detonaciones de las armas, las autoridades intervinieron con prontitud y sorprendieron a cuatro personas que estarían detrás de los hechos, procediendo con la respectiva captura, según la Policía Metropolitana.

Así mismo, los uniformados incautaron tres armas de fuego: un fusil 556, una pistola 9 milímetros y un revólver de 38, los cuales quedaron a disposición de las autoridades para iniciar la respectiva investigación judicial.

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Las autoridades manejan como hipótesis de estos hechos un ajuste de cuentas entre estas dos estructuras criminales por el control de diversas rentas relacionadas con el microtráfico, las extorsiones y el hurto de vehículos.

Los agentes del CTI de la Fiscalía están a cargo de la inspección al cuerpo sin vida de las dos víctimas, quienes fueron identificadas como Edwin Quintero Cardona, alias Paturro, y Jonathan Alonso Cardona, alias Yoyo.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, indicó que alias Paturro tenía antecedentes por homicidio y porte ilegal de armas, mientras que alias Yoyo también contaba con procesos por tráfico de armas y porte ilegal de armas de fuego.

Así mismo, el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Juan Carlos Sierra, los fallecidos operaban bajo la estructura de alias Boné, máximo cabecilla de La Paralela, organización que delinque bajo la tutela de La Terraza.

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Además de esta muerte, este jueves se produjeron otros dos homicidios en la comuna 13 (San Javier), de Medellín, en hechos cuyas víctimas fueron hombres.

En uno de los casos encontraron a un hombre que fue asesinado con arma blanca y al cual lo degollaron, para luego abandonarlo en el sector Monteverde, en una zona boscosa.