Dos muertos y tres heridos graves en ataque frente a una sinagoga en Manchester, Inglaterra

El sospechoso fue neutralizado por disparos de las fuerzas de seguridad, aunque las autoridades no han confirmado su fallecimiento.

    Un guardia de seguridad fue apuñalado y tres personas resultaron heridas, mientras que la policía disparó al sospechoso durante el incidente. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

Dos personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas de gravedad este jueves, 2 de octubre, en un ataque frente a una sinagoga, muy concurrida por la festividad judía de Yom Kipur, en Manchester, Inglaterra.

La policía de Manchester indicó que “dos personas fueron asesinadas en un incidente grave frente a la sinagoga” de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de Manchester.

“Una tercera persona, un hombre sospechoso de ser el atacante, fue alcanzado por disparos de policías y también se cree que ha fallecido”, añadió la misma fuente, precisando que aún no puede confirmar su muerte porque el hombre podría llevar “objetos sospechosos” consigo.

Entérese: Filtran los chats que intercambió el señalado asesino de Charlie Kirk con su pareja tras el atentado en EE. UU.

Las “numerosas personas” presentes en la sinagoga en el momento del ataque fueron inicialmente confinadas dentro del edificio, siendo después evacuadas, añadió la policía.

Los hechos puntuales

La policía había indicado que recibió una llamada alrededor de las nueve de la noche, hora local, después de que un testigo viera “un coche embistiendo a personas y a un hombre siendo apuñalado” frente a una sinagoga.

Según los testigos que contactaron a la policía, “un agente de seguridad fue atacado con un cuchillo”. Después del suceso, un importante dispositivo de seguridad fue desplegado en la calle de la sinagoga y miembros de la comunidad judía se reunieron cerca del lugar de culto, algunos para rezar.

Chava Lewin, una testigo del ataque, que vive cerca de la sinagoga, contó a la agencia PA que vio a un hombre “empezar a agredir con un cuchillo a varias personas, para después atacar al agente de seguridad de la sinagoga e intentar entrar a la misma. Alguien bloqueó la puerta, todos estaban muy conmocionados”.

Sobre el hecho, el primer ministro británico, Keir Starmer, quien se declaró “horrorizado” por este ataque, acortó su presencia en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague para regresar al Reino Unido y presidir una reunión gubernamental de emergencia.

Starmer anunció también, en una breve declaración antes de su partida de Dinamarca, que se están desplegando “medios policiales adicionales” para garantizar la seguridad de las sinagogas en todo Reino Unido. Además, el rey Carlos III declaró estar “profundamente conmocionado y apenado”.

El contexto en el que se da el atentado

La tragedia ocurrió el día de la festividad de Yom Kipur, la más sagrada del judaísmo. Durante esta celebración, los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para rezar.

Este ataque ocurre también a pocos días del segundo aniversario del mortal asalto de Hamás en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por AFP a partir de datos oficiales.

En represalia, el ejército israelí lanzó una amplia ofensiva en la Franja de Gaza que ha causado 66.055 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

La población judía en Manchester contaba con alrededor 28.000 personas en 2021, según la organización británica Institute for Jewish Policy Research; y la organización judía Community Security Trust (CST) también denunció en la red social X un “ataque espantoso”.

Y es que Reino Unido ha experimentado un aumento en el número de incidentes antisemitas en los últimos años. La CST registró 1.521 incidentes antisemitas durante los primeros seis meses del presente año, lo que representa una disminución en comparación con el récord de 2.019 incidentes registrados en el primer semestre de 2024, después del ataque de Hamás en Israel, el 7 de octubre de 2023 .

El número de incidentes registrados este año es el segundo más alto jamás registrado, según la organización benéfica, que monitorea el antisemitismo en Gran Bretaña desde 1984.

Le puede interesar: ¿Cómo terminaron dos colombianas en la flotilla que llevaba ayuda a la Franja de Gaza?

