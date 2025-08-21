Dos presuntos ladrones fueron abatidos por un subintendente de la Policía en Robledo Bello Horizonte, Medellín

Un caso de hurto se estaba registrando en un sector del barrio Bello Horizonte, en la comuna 7 (Robledo), de Medellín, cuando un policía iba a ser víctima del hecho delictivo. En su reacción le disparó a los dos presuntos delincuentes, provocando la muerte de ambos.
Los hechos se registraron sobre las 8:15 de la mañana de este jueves en la carrera 82A con la calle 77DD, en este barrio del noroccidente de Medellín, cuando dos hombres en motocicleta pretendían quitarle a un subintendente de la Policía los objetos de valor que portaba.