Dos presuntos ladrones fueron abatidos por un subintendente de la Policía en Robledo Bello Horizonte, Medellín

Los hechos se registraron sobre las 8:15 de la mañana de este jueves en la carrera 82A con la calle 77DD, en este barrio del noroccidente de Medellín, cuando dos hombres en motocicleta pretendían quitarle a un subintendente de la Policía los objetos de valor que portaba.

Un caso de hurto se estaba registrando en un sector del barrio Bello Horizonte, en la comuna 7 (Robledo), de Medellín, cuando un policía iba a ser víctima del hecho delictivo. En su reacción le disparó a los dos presuntos delincuentes, provocando la muerte de ambos.

El oficial reaccionó con su arma de dotación intentó evitar que se materializara el hecho delictivo, pero estas personas continuaron intimidándolo, por lo que el policía reaccionó y les disparó a ambos, provocando la muerte del parrillero de la moto.

Mientras esta persona fallecía, el conductor de la moto escapó del sitio y tomó hacia la Feria de Ganados, donde tuvo que detenerse por cuenta de las lesiones sufridas. Abandonando la moto en la que estaban cometiendo el hurto, lo llevaron al Hospital San Vicente Fundación, donde falleció cuando iba a ser atendido por el personal médico.

Según las versiones, los dos motorizados interceptaron al subintendente, quien se movilizaba a pie por este sector y al desenfundar el arma de fuego, le pidieron que le entregaran unos anillos y una cadena de oro que llevaba.

En el sitio murió un hombre, el cual no fue identificado y tendría entre 25 y 30 años, mientras que el segundo era conocido como alias Colada, aunque aún no ha trascendido su nombre de pila.

Las primeras versiones darían cuenta de que ambos pertenecerían a una estructura delincuencial que opera en la comuna 3 (Manrique), según se conoció porque el segundo fallecido alcanzó a avisarle a allegados que residirían en esta parte del nororiente de la ciudad.