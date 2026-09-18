EE. UU. trasladará más drones a Latinoamérica para la guerra antinarco; Colombia ya había recibido tres

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos prevén mover al Comando Sur —responsable de Sudamérica— la mayoría de los drones MQ-9 Reaper que hoy operan sobre África, según informaron a CNN seis fuentes familiarizadas con la planificación, en un reporte firmado por Haley Britzky, Katie Bo Lillis, Zachary Cohen y Jennifer Hansler. El traslado de estas aeronaves, usadas para labores de inteligencia y ataques de precisión, respondería a la previsión de operaciones antinarcóticos y antiterroristas en la región, incluidas posibles acciones en Ecuador. El Pentágono declinó comentar. El año pasado, Estados Unidos ya había desplegado en el Caribe una combinación de drones MQ-9, cazas F-35 y al menos un avión de ataque AC-130, en una campaña contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

Este diario ya había adelantado parte de ese proceso. En agosto, EL COLOMBIANO informó que Colombia y Estados Unidos acordaron el préstamo de tres drones MQ-9A Reaper para labores de inteligencia, vigilancia y operaciones contra el narcotráfico; y, a comienzos de septiembre, que uno de esos aparatos se usó en el operativo en el que cayó alias ‘Bendito Menor’, jefe de ‘los Pachenca’, en La Guajira. Lo que revela ahora CNN es un movimiento más amplio: una redistribución regional de drones, y no solo el préstamo puntual a Colombia.

El repliegue refleja un cambio de prioridades del Pentágono. En la Estrategia de Defensa Nacional publicada en enero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, situó la defensa del territorio estadounidense y del hemisferio occidental como la prioridad número uno, mientras la actividad militar en África quedó relegada. Aun así, el traslado genera inquietud: mandos estadounidenses han advertido que grupos como el Estado Islámico y Al Shabaab ganan fuerza a medida que disminuye la presencia de EE.UU. en ese continente, y algunas de las fuentes temen que retirar los Reaper dificulte las operaciones antiterroristas allí. Otra fuente mencionó que se evalúa enviar parte de los drones a Medio Oriente, pues Washington perdió varios MQ-9 en su conflicto con Irán.

No está claro cuántos aparatos se transferirán; una de las fuentes habló de “la mayoría”.

¿Cuáles operaciones prepara en la región?

El movimiento coincide con una ofensiva diplomática y militar de la administración Trump en América Latina. En una conferencia en Panamá, en agosto, Hegseth elogió a Ecuador, Honduras, Guatemala, Jamaica y Colombia por autorizar operaciones conjuntas contra el “narcoterrorismo”. Según CNN, sostuvo que “Colombia ya ha solicitado” sumarse a esa lucha con operaciones militares conjuntas. La semana pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos buscaba una “época dorada” en la relación con Colombia, cuyo “estado natural” —afirmó— es ser “aliados y socios sólidos”. Ecuador, por su parte, ya inició este año operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra “organizaciones terroristas designadas”; tras reunirse con el presidente Daniel Noboa, Rubio dijo que no había “mejor aliado en la región” para combatir el crimen.

Para Colombia, el despliegue se inscribe en el giro del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que recompuso la relación con Washington tras las tensiones del mandato de Gustavo Petro.

El nuevo despliegue se apoya, además, en un dictamen jurídico clasificado que la administración Trump elaboró el año pasado, revelado antes por CNN, que —según expertos— justificaría ataques letales contra una lista secreta de cárteles y presuntos narcotraficantes, al considerarlos combatientes enemigos. En paralelo, la Embajada de EE.UU. en Panamá anunció la entrega a ese país de sistemas de drones de largo alcance para vigilar fronteras y corredores marítimos.

¿Cuáles resultados han tenido los ataques?

Desde hace meses, Estados Unidos ha atacado presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, operaciones que, según CNN, han dejado al menos 230 muertos. Washington asegura que esos barcos transportaban drogas, aunque no ha presentado pruebas públicas. Funcionarios y expertos citados por la cadena dudan del impacto real de la campaña: uno la calificó de “performativa” y otro señaló que el narcotráfico no suele moverse en el tipo de embarcaciones atacadas.

En las últimas semanas, EE.UU. cambió de táctica: interceptó a más de media docena de embarcaciones, retiró a sus tripulaciones y las trasladó a países aliados antes de hundir los barcos. Rubio atribuyó el giro a que las operaciones se hacen “en coordinación con otros países”, cada uno con sus propias leyes. Aun así, los ataques contra embarcaciones tripuladas no cesaron: el 9 de septiembre, las fuerzas estadounidenses reportaron tres muertos en una acción en el Caribe.

El traslado de los Reaper confirma que la lucha antinarcóticos en el hemisferio se militariza a un ritmo acelerado, con Colombia y Ecuador en el centro de la estrategia estadounidense, y con preguntas abiertas sobre su eficacia y su encaje legal.