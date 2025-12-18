x

Economía colombiana creció 2,9% en octubre impulsada por administración pública, educación y salud

Por sectores, las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, pesca y minería, registraron el menor crecimiento anual, con apenas 0,35%.

  • También se destacó el comportamiento del comercio, el transporte y el alojamiento, con un crecimiento de 3,57%. Foto: Camilo Suárez
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 10 minutos
bookmark

La economía colombiana mostró un nuevo impulso en octubre, con un crecimiento del 2,95% frente al mismo mes de 2024. Según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane, el índice se ubicó en 127,42 puntos, superando los 123,77 registrados un año atrás.

Si se analiza el desempeño del año corrido (enero-octubre de 2025), la economía creció 2,83% frente al mismo periodo del año anterior, una cifra que contrasta favorablemente con el crecimiento de 1,59% registrado en el mismo lapso de 2024.

Las actividades terciarias (comercio, transporte, salud, educación, entretenimiento y administración pública) impulsaron este comportamiento positivo, con un crecimiento de 3,87% frente al mismo mes de 2024.

Dentro de este grupo, el Dane resaltó el dinamismo de la administración pública, la educación y la salud, que crecieron 6,85% y aportaron 1,66 puntos porcentuales al ISE. También se destacó el comportamiento del comercio, el transporte y el alojamiento, con un avance de 3,57%, que contribuyó con 0,75 puntos porcentuales al indicador.

Noticia en desarrollo...

