La economía colombiana perdió fuerza: creció apenas 1,11% en julio y estos sectores frenaron el resultado

La actividad económica colombiana perdió ritmo en julio. Según el informe del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane creció 1,11% anual en su serie original, un resultado que contrasta con el avance de 4,29% registrado en mayo y de 3,41% en junio, este último después de la revisión hecha por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El dato publicado por el Dane muestra que la economía siguió creciendo, pero lo hizo a una velocidad considerablemente menor. En julio de 2025 el ISE había registrado un índice de 130,30, mientras que un año después llegó a 131,74, equivalente a ese crecimiento anual de 1,11%. El economista Diego Montañez-Herrera llamó la atención sobre este comportamiento y señaló que se trata del segundo crecimiento anual más bajo de 2026, después del registrado en enero. Su lectura apunta a revisar qué actividades estuvieron detrás del freno. “La actividad económica en Colombia se frenó con fuerza en julio. El ISE creció apenas 1,1% anual, frente al 4,3% de mayo y 3,4% de junio según el Dane. Es el segundo crecimiento más bajo de 2026, después de enero”, dijo.

Sectores que más cayeron

Y allí aparece una diferencia clara entre sectores. Las actividades primarias, que agrupan agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras, cayeron 3,72% anual en julio y restaron 0,51 puntos porcentuales al resultado del ISE. El otro gran retroceso estuvo en las actividades secundarias, que incluyen las industrias manufactureras y la construcción. Este grupo se contrajo 2,29% frente a julio de 2025 y descontó 0,28 puntos porcentuales del crecimiento total. En otras palabras, los dos grandes bloques productivos que reúnen buena parte de las actividades de producción de bienes terminaron el mes en terreno negativo.

Los servicios sostuvieron el crecimiento

El comportamiento fue diferente en las actividades terciarias, que incluyen comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones, actividades financieras, inmobiliarias, profesionales, administración pública, educación, salud y otros servicios. Este conjunto creció 2,59% anual en julio. En contraste con las actividades primarias y secundarias, su aporte permitió compensar parte de las caídas de esos sectores. Dentro de las nueve agrupaciones que utiliza el Dane, la mayor contribución positiva provino del bloque que reúne administración pública y defensa, educación, salud, actividades artísticas, entretenimiento y otros servicios. Creció un 4,96% y aportó 1,36 puntos porcentuales al resultado del ISE. Lea más: Con una inflación que cerraría en 7%, así quedaría el salario mínimo en 2027; estas son las cuentas También crecieron el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, junto con agua y gestión de residuos, con una variación de 4,23%; comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, con 1,35%; y las actividades inmobiliarias, con 2,02%. En contraste, información y comunicaciones cayó 1,96%, mientras que las actividades financieras y de seguros retrocedieron 0,87%. Las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos apenas avanzaron 0,42%. El resultado también se observa en la medición mensual. Al comparar julio con junio, y descontando los efectos estacionales y de calendario, el ISE aumentó 0,97%. Sin embargo, las actividades primarias cayeron 0,50% y las secundarias disminuyeron 0,07%, mientras las terciarias avanzaron 0,22%. Lea más: ¿Qué viene para el Dane tras salida de Ricardo Valencia y la llegada de Juan Manuel Alvarado?

¿Cómo va la economía en lo corrido del año?

Pese al freno de julio, el acumulado entre enero y julio de 2026 todavía muestra un crecimiento de 2,62% frente al mismo periodo de 2025. En los primeros siete meses del año pasado la variación había sido de 2,60%. Por eso, el dato de julio no significa que la actividad económica haya entrado en terreno negativo, sino que el ritmo de expansión se redujo de manera importante durante el mes. El DANE advierte, además, que las cifras del ISE tienen carácter preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. De hecho, el dato de junio pasó de un crecimiento inicialmente publicado de 3,51% a uno revisado de 3,41%, mientras que mayo fue revisado de 4,24% a 4,29%. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: