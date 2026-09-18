La economía colombiana perdió fuerza: creció apenas 1,11% en julio y estos sectores frenaron el resultado

La actividad económica colombiana perdió ritmo en julio. Según el informe del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane creció 1,11% anual en su serie original, un resultado que contrasta con el avance de 4,29% registrado en mayo y de 3,41% en junio, este último después de la revisión hecha por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
El dato publicado por el Dane muestra que la economía siguió creciendo, pero lo hizo a una velocidad considerablemente menor. En julio de 2025 el ISE había registrado un índice de 130,30, mientras que un año después llegó a 131,74, equivalente a ese crecimiento anual de 1,11%.
El economista Diego Montañez-Herrera llamó la atención sobre este comportamiento y señaló que se trata del segundo crecimiento anual más bajo de 2026, después del registrado en enero. Su lectura apunta a revisar qué actividades estuvieron detrás del freno.
“La actividad económica en Colombia se frenó con fuerza en julio. El ISE creció apenas 1,1% anual, frente al 4,3% de mayo y 3,4% de junio según el Dane. Es el segundo crecimiento más bajo de 2026, después de enero”, dijo.